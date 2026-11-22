Corée du Sud : un scandale de fraude à l'IA pousse le ministre de l'Éducation à la démission

Le ministre de l'Éducation sud-coréen, Choi Kyo-jin, démissionne après un scandale de fraude à l'IA révélant l'utilisation de technologies pour tricher lors des examens. En réponse, les autorités ont renforcé les mesures de surveillance pour le concours national d'entrée à l'université, mettant en lumière les défis posés par le développement de l'intelligence artificielle dans l'éducation.

Le ministre sud-coréen de l’Éducation, Choi Kyo-jin, a présenté sa démission dimanche 22 novembre après une polémique concernant les risques de fraude à l’intelligence artificielle lors des examens. La controverse a provoqué un renforcement précipité des mesures de surveillance du concours national d’entrée à l’université, une épreuve particulièrement importante dans le pays.

L’affaire a éclaté après les révélations concernant un candidat ayant obtenu un résultat exceptionnel lors d’un examen national de comptabilité fiscale. Celui-ci a reconnu avoir utilisé une caméra miniature et un smartphone pour obtenir frauduleusement des réponses. Ces aveux ont provoqué une vague d’inquiétude à quelques jours du Suneung, le concours d’entrée à l’université passé chaque année par des centaines de milliers de candidats.

Face aux risques de triche, les autorités éducatives ont décidé de renforcer les contrôles des appareils électroniques et des équipements susceptibles d’être dissimulés. Ces changements de dernière minute ont suscité des critiques parmi les candidats, leurs familles et les personnels chargés de surveiller les épreuves. Le ministre a reconnu que son administration n’avait pas suffisamment anticipé les nouvelles possibilités de fraude offertes par les technologies numériques.

Une démission qui révèle les défis de l’intelligence artificielle

Choi Kyo-jin a finalement choisi d’assumer la responsabilité politique de cette situation en quittant ses fonctions. Sa démission intervient après la tenue du concours national, organisé jeudi 19 novembre. Les autorités ont indiqué que les épreuves s’étaient déroulées sans incident majeur, malgré les difficultés rencontrées dans leur préparation.

Cette crise souligne les défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs face au développement de l’intelligence artificielle. Les outils capables d’analyser rapidement des questions et de produire des réponses peuvent être détournés pour contourner les règles des examens. En Corée du Sud, où la réussite scolaire joue un rôle déterminant dans les parcours professionnels, la question de l’égalité entre les candidats est devenue un enjeu politique majeur.