Hakeem Jeffries, désigné candidat à la présidence de la Chambre des représentants, a obtenu le soutien de 251 élus. S'il est confirmé en janvier, il marquera un tournant historique en devenant le premier homme noir à ce poste, tout en devant naviguer les exigences de l’aile progressiste de son parti.

Le chef des démocrates à la Chambre des représentants a obtenu l’investiture de son parti avec 251 voix pour et 11 contre, mais devra encore convaincre l’ensemble des élus en janvier pour accéder à l’un des postes les plus puissants de Washington.

Hakeem Jeffries n’a pas encore franchi la ligne d’arrivée, mais il s’en rapproche. Le représentant démocrate de New York a été désigné candidat de son camp à la présidence de la Chambre des représentants lors d’un vote à huis clos, recueillant 251 voix favorables contre seulement 11 oppositions. S’il est confirmé en janvier, il deviendra le premier homme noir à occuper ce poste dans l’histoire des États-Unis.

La décision finale appartient à l’ensemble des membres de la Chambre, qui se réuniront pour la première fois le 3 janvier 2027 lors de l’ouverture du nouveau Congrès. D’ici là, Jeffries devra composer avec une aile progressiste de son parti particulièrement remuante. Plusieurs élus fraîchement arrivés, soutenus notamment par les Democratic Socialists of America, ont fait savoir que des discussions étaient toujours en cours concernant les engagements qu’ils attendent de lui. Dans un communiqué commun, ils ont listé leurs priorités : l’instauration d’un système de santé universel, la fin des opérations de l’agence fédérale d’immigration, la sortie de l’argent privé de la politique et un cessez-le-feu à Gaza. « Nos électeurs nous ont envoyés au Congrès avec un mandat sur ces questions », ont-ils affirmé, estimant qu’il reste « encore du travail à faire ».

La semaine précédant le vote, des manifestants avaient perturbé une conférence démocrate à Denver, au Colorado, où Jeffries prenait la parole. Le représentant new-yorkais, qui s’était présenté sans adversaire déclaré, a tenu à rappeler qu’il ne tenait rien pour acquis dans un parti traversé par une forte demande de renouveau, après que les électeurs ont infligé une défaite aux républicains et à l’entourage du président Donald Trump.

Jeffries n’est pas seul à briguer un rôle historique. Il a été reconduit aux côtés de Katherine Clark, élue du Massachusetts, et de Pete Aguilar, représentant de Californie. Clark pourrait devenir la première femme à diriger la majorité démocrate à la Chambre, tandis qu’Aguilar serait le premier élu d’origine latino à occuper le poste de numéro deux du groupe, chargé de coordonner les votes. Tous deux ont été reconduits sans opposition.

Ce trio incarne la génération qui a pris le relais de Nancy Pelosi, laquelle avait quitté la direction du groupe en 2022 après la perte de la majorité au profit des républicains. Pour la première fois, cette équipe pourrait se retrouver aux commandes d’une majorité à la Chambre. Le renouvellement s’étend également au Sénat, où le chef des démocrates Chuck Schumer fait face à la contestation du sénateur du Maryland Chris Van Hollen, en poste depuis 2017.