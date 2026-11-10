Michael LoSapio est nommé à la tête de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) par la Maison-Blanche, marquant une volonté de l'administration Trump de fusionner expertise technologique et sécurité nationale. Sa confirmation par le Sénat est attendue, alors que l'agence fait face à une augmentation des cybermenaces et à des défis structurels.

La Maison-Blanche a annoncé lundi 9 novembre 2026 la nomination de Michael LoSapio à la direction de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), l’agence américaine chargée de protéger les réseaux civils et les infrastructures critiques contre les cyberattaques. Actuellement responsable de la sécurité informatique chez Palantir, il devra obtenir la confirmation du Sénat avant de prendre officiellement ses fonctions.

L’administration de Donald Trump souhaite confier la direction de sa principale agence civile de cybersécurité à un professionnel issu du secteur technologique privé. Michael LoSapio, directeur de la sécurité des systèmes d’information de Palantir Technologies, a été désigné lundi pour prendre la tête de la CISA, placée sous la tutelle du département américain de la Sécurité intérieure. L’agence est notamment chargée de coordonner la protection des réseaux informatiques fédéraux civils et de renforcer la résilience des infrastructures essentielles, dans des secteurs aussi sensibles que l’énergie, les transports, les communications et les services publics.

Cette nomination intervient à un moment particulièrement délicat pour l’institution. La CISA ne dispose plus d’un directeur confirmé par le Sénat depuis près de vingt-deux mois et fonctionne actuellement sous la direction intérimaire de Nick Andersen. Selon Reuters, ses effectifs ont diminué d’environ un tiers depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. L’agence doit parallèlement faire face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, notamment avec le développement de systèmes d’intelligence artificielle capables d’automatiser certaines opérations informatiques. Plusieurs importantes intrusions concernant des organismes fédéraux américains ont également été révélées ces derniers mois.

Une nomination qui illustre le rapprochement entre technologie et sécurité nationale

Le choix de Michael LoSapio met en lumière la place croissante des grandes entreprises technologiques dans les politiques américaines de sécurité. Palantir est notamment spécialisée dans l’analyse de données, les logiciels destinés aux institutions publiques et les applications utilisées dans les secteurs de la défense et du renseignement. Ses technologies sont employées pour traiter et exploiter de grands volumes d’informations. La nomination d’un de ses responsables à la tête de la CISA pourrait ainsi favoriser une approche davantage orientée vers l’analyse avancée des menaces, l’automatisation et la coopération avec les entreprises privées.

Cette proximité soulève néanmoins plusieurs interrogations concernant l’indépendance de l’action publique, la gestion des conflits d’intérêts et la protection des données sensibles. Le futur directeur devra travailler avec des administrations fédérales, des collectivités et de nombreuses entreprises exploitant des infrastructures critiques. Sa nomination doit encore être examinée par le Sénat, qui pourra interroger Michael LoSapio sur son expérience, ses priorités et les garanties qu’il entend apporter. Dans un contexte de multiplication des cyberattaques, le prochain dirigeant de la CISA devra surtout démontrer sa capacité à renforcer les défenses informatiques américaines avec des moyens humains et budgétaires contraints.