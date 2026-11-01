Donald Trump subit un revers judiciaire, un juge de Floride rejetant sa plainte en diffamation contre le "Wall Street Journal". La décision, qui souligne les protections des journalistes, écarte les accusations d’intention malveillante, malgré la polémique liée à une lettre attribuée à Trump concernant Jeffrey Epstein. L'issue ne résout pas la question de l'authenticité du document.

Donald Trump vient de subir un nouveau revers devant la justice américaine. Samedi 31 octobre 2026, un juge fédéral de Floride a rejeté sa plainte en diffamation contre le « Wall Street Journal », son propriétaire et plusieurs journalistes. Le président américain réclamait 10 milliards de dollars de dommages et intérêts après la publication d’un article évoquant une lettre controversée qui aurait été adressée à Jeffrey Epstein en 2003.

L’affaire remonte à juillet 2025, lorsque le quotidien économique américain avait rapporté l’existence d’un message attribué à Donald Trump dans un album préparé pour le cinquantième anniversaire de Jeffrey Epstein. Le document, présenté comme comportant un dessin et des propos suggestifs, avait immédiatement suscité une polémique politique. Donald Trump avait catégoriquement nié en être l’auteur et accusé le journal de diffuser de fausses informations. Il avait alors engagé une procédure judiciaire contre le quotidien et son propriétaire, le magnat des médias Rupert Murdoch.

Une décision importante pour la liberté de la presse

Dans sa décision, le juge Darrin Gayles a estimé que les arguments avancés par les avocats du président ne permettaient pas d’établir que le journal avait agi avec une intention malveillante au sens du droit américain de la diffamation. Aux États-Unis, une personnalité publique doit notamment démontrer que les informations litigieuses ont été publiées en connaissance de leur fausseté ou avec une indifférence délibérée à la vérité. Le magistrat a également relevé que le journal avait mentionné le démenti de Donald Trump. La plainte a été rejetée avec une décision empêchant son dépôt sous une nouvelle forme devant ce tribunal, sans préjuger des voies de recours éventuelles.

Cette affaire constitue une décision notable dans les relations particulièrement tendues entre Donald Trump et une partie de la presse américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président a multiplié les critiques et les procédures contre des entreprises médiatiques qu’il accuse de partialité. Le jugement ne tranche toutefois pas la question de l’authenticité de la lettre attribuée à Donald Trump. Il rappelle surtout les protections juridiques dont bénéficient les journalistes américains lorsqu’ils enquêtent sur des personnalités publiques, y compris lorsque leurs révélations provoquent une importante controverse politique.