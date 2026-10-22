Affaire Epstein : la mort de Daniel Siad officiellement élucidée, mais les circonstances de sa disparition continuent de soulever des doutes

La justice française confirme que Daniel Siad, impliqué dans le réseau Epstein, est décédé de causes naturelles, liées à une défaillance cardiaque. Bien que l’enquête soit close, des questions demeurent quant à son décès avant d'être interrogé, suscitant des suspicions sur de possibles dissimulations.

La justice française a officiellement établi la cause de la mort de Daniel Siad, recruteur de mannequins soupçonné d’avoir fourni des jeunes femmes au pédocriminel Jeffrey Epstein. Retrouvé mort le 20 juillet dernier, à 69 ans, alors que plusieurs plaintes le visaient, il aurait succombé à une défaillance cardiaque. L’enquête est désormais close. Mais si les conclusions médicales apportent une explication à son décès, elles ne dissipent pas toutes les interrogations : cet homme, susceptible de détenir des informations essentielles sur le réseau Epstein, est mort avant même d’avoir été interrogé par la justice.

Une mort officiellement attribuée à une défaillance cardiaque

Ce jeudi, le parquet de Nanterre a annoncé la clôture de l’enquête ouverte pour déterminer les causes du décès de Daniel Siad. Les conclusions médico-légales privilégient une mort naturelle, liée à une pathologie cardiaque et vasculaire.

L’autopsie a notamment révélé les traces d’un ancien infarctus et un état de santé susceptible d’exposer le sexagénaire à une mort subite. Aucune trace de violences récentes n’a été relevée sur son corps. Les analyses toxicologiques complémentaires ont également conclu à une « absence de cause de mort toxique ».

Le parquet a donc décidé de clore la procédure « en l’absence d’infraction pénale ». Officiellement, la cause du décès est désormais connue : Daniel Siad serait mort des conséquences de ses problèmes cardiaques.

Mais cette conclusion, aussi étayée soit-elle sur le plan médical, ne règle pas toutes les questions entourant sa disparition. Car Daniel Siad n’était pas un homme ordinaire dans une affaire ordinaire. Il était directement concerné par les investigations sur l’un des plus importants réseaux d’exploitation sexuelle révélés ces dernières décennies.

Un homme au cœur du réseau Epstein, mort avant son audition

Comme le rappelait notre précédent article consacré à sa disparition, le nom de Daniel Siad apparaissait plus de 2 000 fois dans les documents liés à Jeffrey Epstein.

L’homme était soupçonné d’avoir joué un rôle de recruteur auprès de jeunes femmes, certaines affirmant avoir été victimes de violences sexuelles. Cinq femmes avaient déposé plainte contre lui, notamment pour viol et traite d’êtres humains.

Les enquêteurs avaient identifié ou recueilli les témoignages de 24 femmes, dont 16 avaient déjà été auditionnées au moment de son décès. Les investigations comprenaient également des écoutes téléphoniques, l’analyse d’environ 1,5 million de documents américains et plusieurs démarches de coopération judiciaire internationale.

Daniel Siad contestait les accusations portées contre lui et affirmait vouloir répondre aux enquêteurs. Pourtant, il est mort avant d’avoir été entendu dans ce dossier.

Cette absence d’audition constitue l’une des principales zones d’ombre de l’affaire. Pourquoi la justice n’a-t-elle pas recueilli son témoignage plus tôt, alors que plusieurs plaintes avaient été déposées et que les investigations étaient déjà engagées ?

Une plaignante persuadée qu’il connaissait trop de secrets

Parmi les femmes qui accusaient Daniel Siad figure l’ancienne mannequin suédoise Ebba Karlsson. Elle affirme avoir été violée par le recruteur lorsqu’elle avait 20 ans, avant d’être conduite auprès de Gérald Marie, ancien dirigeant de l’agence Elite, qu’elle accuse également de viol.

Après l’annonce de sa mort, Ebba Karlsson a exprimé publiquement ses soupçons. Selon elle, Daniel Siad détenait des informations compromettantes sur des personnalités influentes et aurait pu être éliminé pour cette raison.

Il s’agit d’une accusation extrêmement grave, qui n’est étayée par aucun élément matériel rendu public. Les conclusions de l’enquête médico-légale vont au contraire dans le sens d’une mort naturelle.

Mais les interrogations de la plaignante portent également sur les délais de la procédure. Elle a d’ailleurs engagé une action contre l’État français pour « déni de justice », dénonçant notamment la lenteur des investigations.

La mort de Daniel Siad prive désormais les plaignantes d’une confrontation judiciaire avec l’homme qu’elles accusaient. Elle empêche également les enquêteurs de l’interroger sur ses contacts, ses activités et les éventuels autres protagonistes du réseau Epstein.

Epstein, Brunel, Siad : trois morts avant de pouvoir être jugés

La disparition de Daniel Siad rappelle inévitablement celles de Jeffrey Epstein et de Jean-Luc Brunel.

En août 2019, Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule à New York, alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel de mineures. Les autorités américaines ont conclu à un suicide. Sa mort a empêché la tenue du procès et les révélations qui auraient pu en découler.

En février 2022, Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequins français et proche du financier américain, a également été retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de la Santé, à Paris. Mis en examen notamment pour viols sur mineures, il est mort avant d’avoir été jugé.

Aujourd’hui, Daniel Siad rejoint cette liste de protagonistes du dossier Epstein morts avant un éventuel procès.

Les circonstances de ces trois décès sont différentes et aucun élément établi ne démontre l’existence d’un lien criminel entre eux. Il reste néanmoins frappant que trois hommes susceptibles de détenir des informations sur le fonctionnement du réseau soient décédés avant de pouvoir répondre publiquement de leurs actes présumés devant la justice.

Une mort naturelle officiellement retenue, mais des doutes qui persistent

L’annonce du parquet de Nanterre met un terme aux investigations sur la mort de Daniel Siad. Sur le plan médico-légal, les éléments recueillis sont compatibles avec une origine cardiaque et aucune infraction pénale n’a été mise en évidence.

Pour autant, la conclusion judiciaire ne signifie pas que toutes les interrogations ont disparu. La découverte d’un ancien infarctus établit l’existence d’un facteur de risque, mais le communiqué ne décrit pas précisément le mécanisme cardiaque fatal. Cette distinction peut nourrir des demandes d’explications supplémentaires, sans constituer en elle-même un indice d’intervention criminelle.

Les doutes portent surtout sur les circonstances judiciaires de sa disparition. Pourquoi un homme cité à de nombreuses reprises dans les documents Epstein, visé par plusieurs plaintes et susceptible d’identifier d’autres protagonistes du réseau, n’a-t-il jamais été interrogé avant son décès ?

La mort de Daniel Siad a définitivement empêché la justice de recueillir sa version des faits et de le confronter aux accusations. Les plaignantes n’auront jamais l’occasion de le voir répondre de ces accusations devant un tribunal.

Le réseau Epstein conserve ses secrets

L’enquête sur les ramifications françaises du réseau Epstein se poursuit néanmoins. En septembre, la procureure de Paris Laure Beccuau avait annoncé l’identification d’autres « potentiels rabatteurs », laissant entrevoir de nouvelles investigations sur les personnes susceptibles d’avoir participé au recrutement de victimes.

La cause probable de la mort de Daniel Siad est désormais officiellement connue. Il serait décédé d’une pathologie cardiaque, sans intervention criminelle décelée par les enquêteurs. Mais la disparition d’un homme aussi étroitement lié au dossier Epstein, avant toute audition, demeure un échec pour la recherche de la vérité judiciaire.

On peut donc s’interroger sur les circonstances et surtout sur le calendrier de ce décès, sans pour autant disposer d’éléments permettant de contester les conclusions médicales. Une chose est certaine : Daniel Siad a emporté avec lui des réponses que les enquêteurs et les victimes auraient voulu obtenir.

Dans un scandale où Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel sont eux aussi morts avant leurs procès, cette nouvelle disparition laisse une question particulièrement dérangeante : combien de secrets du réseau Epstein resteront définitivement enfouis avec ceux qui les détenaient ?