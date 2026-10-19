Manifestations du 17 octobre : une adolescente de 17 ans perd définitivement un œil à Mulhouse, l’IGPN saisie

Une adolescente de 17 ans a perdu définitivement l'usage de son œil gauche lors d'incidents à Mulhouse, en marge de la mobilisation contre la vie chère. L'IGPN est saisie pour enquêter sur les circonstances de sa blessure, qui pourrait avoir été causée par un projectile des forces de l'ordre. La famille de la victime annonce son intention de porter plainte.

Une adolescente de 17 ans a perdu définitivement l’usage de son œil gauche après avoir été grièvement blessée samedi 17 octobre 2026 à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, en marge de la journée nationale de mobilisation contre la vie chère. Le parquet a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête de flagrance pour violences aggravées, confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), chargée notamment d’enquêter sur les faits susceptibles d’impliquer des policiers. La victime, originaire de Mulhouse, a été prise en charge par les secours avant d’être transportée à l’hôpital, où elle a subi une intervention chirurgicale en urgence. Malgré les efforts des médecins, les lésions se sont révélées irréversibles. Le procureur de la République, Nicolas Heitz, a confirmé la gravité des blessures et la perte définitive de la vision de l’œil gauche. Les circonstances exactes du drame restent cependant à établir. Plusieurs témoignages mettent en cause un projectile lacrymogène tiré par les forces de l’ordre, mais les autorités judiciaires n’ont pas encore déterminé officiellement la nature de l’objet ayant atteint l’adolescente.

Selon les informations recueillies par le média Politis, la jeune fille, prénommée Maïssa, ne participait pas à la manifestation. Elle venait de manger avec des amies dans un établissement de restauration rapide du centre-ville et se trouvait dans le secteur de la Porte Jeune lorsqu’elle aurait été prise dans un mouvement de foule, vers 16h30. Ses amies racontent avoir été surprises par l’utilisation de gaz lacrymogènes alors qu’elles tentaient de récupérer leurs vélos. Plusieurs témoins affirment avoir vu un projectile atteindre directement le visage de l’adolescente. L’un d’eux évoque un tir tendu, une pratique dont la conformité aux règles d’emploi devra être examinée si elle est confirmée par l’enquête. Une vidéo consultée par Politis montre la victime assise contre une grille, le visage ensanglanté, tandis que les personnes présentes tentent de lui porter assistance. D’après sa mère, la jeune fille souffre notamment d’une fracture au niveau de l’orbite et de graves lésions de la cornée. La famille affirme que les médecins ont tenté de préserver l’intégrité de l’œil, sans pouvoir sauver sa fonction visuelle. Ces témoignages devront être confrontés aux constatations médicales, aux images disponibles et aux éléments recueillis par les enquêteurs.

Une enquête de l’IGPN pour déterminer l’origine du projectile

La blessure est survenue dans un contexte particulièrement tendu à Mulhouse. Selon les autorités judiciaires, un groupe d’environ 400 personnes s’était dirigé vers la gare au cours de l’après-midi, avec l’intention présumée de pénétrer dans le bâtiment. Les forces de l’ordre ont alors utilisé des moyens lacrymogènes pour protéger les voyageurs, tandis que des policiers et des gendarmes étaient visés par des tirs de mortiers d’artifice. Une partie des participants s’est ensuite déplacée vers le centre-ville, où plusieurs commerces ont été pris pour cible. Les autorités font notamment état de tentatives de pillage et de dégradations ayant nécessité de nouvelles interventions. La préfecture a signalé quatre boutiques mises à sac ainsi que des dégâts sur des équipements de transport public. Dix personnes ont été interpellées au cours de la journée, dont six placées en garde à vue. C’est pendant cette succession d’incidents que l’adolescente a été grièvement blessée. Le parquet souligne que les investigations devront établir précisément les circonstances de l’impact, dans un environnement où se trouvaient simultanément des manifestants, des passants, des groupes violents et des forces de sécurité. La saisine de l’IGPN ne constitue pas, à elle seule, une preuve qu’un policier serait responsable de la blessure.

Cette affaire relance le débat sur les conditions d’utilisation des armes et des moyens de dispersion lors des opérations de maintien de l’ordre. Depuis plusieurs semaines, des blessures graves survenues en marge de mobilisations sociales et lycéennes suscitent des interrogations sur la proportionnalité de certaines interventions. À Mulhouse, la gravité du préjudice subi par une mineure donne une dimension particulière à ces préoccupations. La famille de Maïssa a annoncé son intention de porter plainte et lancé un appel à témoins pour obtenir des images et des informations susceptibles d’éclairer les circonstances du drame. Sa mère réclame que les responsabilités soient établies, tandis que plusieurs élus locaux dénoncent les conséquences humaines de la journée. La question centrale sera désormais de déterminer la nature exacte du projectile, sa provenance, les conditions de son utilisation et le respect éventuel des règles applicables aux forces de l’ordre. L’enquête devra également vérifier les témoignages affirmant que l’adolescente ne participait pas aux rassemblements. Dans un contexte où les manifestations du 17 octobre ont donné lieu à de nombreuses dégradations et interpellations, cette blessure rappelle que les opérations de maintien de l’ordre doivent aussi garantir la sécurité des passants et des personnes étrangères aux violences. Pour la jeune Mulhousienne, les conséquences sont définitives. Pour la justice, il reste désormais à établir comment une sortie entre amies a pu se terminer par un drame aussi grave.