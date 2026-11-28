Un pasteur évangélique de 53 ans a été condamné à douze ans de prison pour viol et tentative de viol sur quatre femmes de sa communauté, suite à une emprise psychologique exercée entre 2011 et 2017. En plus de la peine, il se voit interdit de prêcher à vie, soulignant la nécessité de protéger les victimes contre de telles abus d'autorité.

La cour criminelle départementale de la Marne a condamné, ce vendredi 27 novembre 2026, un pasteur évangélique de 53 ans à douze ans de réclusion criminelle pour trois viols et une tentative de viol sur quatre femmes appartenant à sa communauté religieuse. Les faits ont été commis entre 2011 et 2017, en région parisienne puis à Reims. Au cours du procès, l’accusation a décrit un système d’emprise spirituelle et psychologique permettant au prédicateur d’exercer une autorité importante sur ses fidèles. L’homme, qui contestait l’ensemble des accusations, s’est également vu interdire définitivement d’exercer des fonctions de prédication.

Le condamné, Nathaël Mbali-Ndonguete, dirigeait une communauté évangélique baptisée « Les Tables de Pierre », présentée comme un centre de prédication et de délivrance. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il se présentait comme un prophète et occupait une place centrale dans la vie spirituelle de ses fidèles. Les faits examinés par la cour se sont déroulés sur plusieurs années, d’abord dans une communauté installée en région parisienne, puis à Reims après son déménagement. Quatre femmes ont dénoncé des violences sexuelles commises dans le cadre de cette relation d’autorité religieuse. Les audiences ont notamment permis d’examiner la manière dont le pasteur utilisait son statut et ses discours spirituels dans ses relations avec les membres de la communauté.

Au cours des débats, l’accusation a décrit un fonctionnement marqué par une forte domination psychologique. Selon l’avocat général, certaines femmes devaient se plier aux exigences quotidiennes du prédicateur, notamment concernant leurs vêtements, leurs déplacements et les services qu’elles lui rendaient. Les magistrats ont également entendu les témoignages des plaignantes, qui ont évoqué des difficultés importantes pour remettre en cause son autorité et dénoncer les faits. Le pasteur a rejeté cette présentation, affirmant que les relations sexuelles dénoncées par trois femmes étaient consenties. Il a également contesté la tentative de viol reprochée concernant la quatrième plaignante, estimant être lui-même victime d’accusations injustifiées.

Une peine assortie d’une interdiction définitive de prêcher

Après l’examen des témoignages et des éléments du dossier, la cour criminelle de la Marne a reconnu le prévenu coupable des trois viols et de la tentative de viol qui lui étaient reprochés. Les juges ont prononcé une peine de douze ans de réclusion criminelle, accompagnée d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Ce dispositif prévoit notamment une obligation de soins et une interdiction d’entrer en contact avec les victimes. La juridiction a également décidé de lui interdire à vie d’exercer des activités de prédication. Cette dernière mesure vise à empêcher le condamné de retrouver une fonction religieuse comparable à celle dans laquelle les infractions ont été commises. Le jugement reste susceptible des voies de recours prévues par la procédure pénale.

L’avocate de deux des victimes, Me Ludivine Braconnier, a salué une décision permettant à ses clientes de voir leurs déclarations reconnues par la justice. Elle a souligné les difficultés particulières rencontrées par les femmes pour sortir de l’influence exercée au sein de la communauté et engager une procédure judiciaire. Cette affaire met en lumière les mécanismes d’emprise qui peuvent apparaître lorsqu’une personne investie d’une autorité spirituelle utilise sa position pour contrôler les comportements de fidèles. Elle ne remet pas en cause l’ensemble des communautés évangéliques, mais rappelle que les responsabilités religieuses ne peuvent justifier aucune violence ni soustraire leurs auteurs à la loi. Le verdict intervient après plusieurs années de procédure et constitue une étape importante pour les quatre femmes concernées.