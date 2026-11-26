Des perquisitions ont eu lieu chez Stellantis et Joyson Safety Systems dans le cadre de l'affaire des airbags Takata, liés à des dispositifs défectueux ayant causé des accidents mortels. Le parquet de Paris enquête sur des plaintes pour mise en danger de la vie d’autrui, tandis que les deux entreprises affirment coopérer.

Le constructeur automobile Stellantis et l’équipementier Joyson Safety Systems France ont fait l’objet de perquisitions dans le cadre du dossier des airbags Takata. Ces investigations interviennent alors que le scandale des dispositifs de sécurité défectueux a entraîné de vastes campagnes de rappel de véhicules.

Le parquet de Paris a confirmé, jeudi 26 novembre, que des opérations avaient été menées au siège de Stellantis à Poissy, ainsi que dans son centre technique de Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. Les locaux de Joyson Safety Systems France, situés à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, ont également été perquisitionnés le 9 novembre 2026. Les opérations visant Stellantis remontent, quant à elles, à 2025.

Une information judiciaire est ouverte depuis avril 2025, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui, à la suite de plaintes déposées par l’association UFC-Que Choisir et des propriétaires de véhicules du groupe automobile. Stellantis affirme coopérer avec les enquêteurs et estime avoir respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires. Chez Joyson Safety Systems France, le dirigeant et un salarié ont été entendus en qualité de témoins.

Vingt morts recensés sur le territoire français

Les airbags défectueux contiennent du nitrate d’ammonium, une substance dont la dégradation, favorisée par la chaleur et l’humidité, peut provoquer de violentes explosions lors du déclenchement du dispositif. Révélé en 2014, ce scandale mondial a entraîné la faillite de l’équipementier japonais Takata en juin 2017. Ses activités ont ensuite été reprises par Key Safety Systems, devenu Joyson Safety Systems.

En France, 46 accidents ont été attribués à des airbags Takata défectueux, provoquant la mort de 20 personnes et faisant 25 blessés. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés, avec 42 accidents recensés et 18 décès. Parallèlement aux investigations pénales, les associations UFC-Que Choisir et CLCV ont engagé des actions de groupe contre Stellantis. Les investigations judiciaires se poursuivent, sans qu’une éventuelle responsabilité pénale des entreprises concernées soit établie à ce stade.

Sources citées dans l’article Parquet de Paris