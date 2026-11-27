Haute-Saône : la justice ouvre une enquête après les révélations de L214 sur un abattoir

Une enquête judiciaire est ouverte contre l'abattoir de Luxeuil-les-Bains après des révélations de L214 sur des pratiques cruelles envers les animaux. Les vidéos témoignent de violations graves des normes de protection animale. L214 exige la fermeture de l'établissement et un audit national des abattoirs, tandis que le président de l'abattoir se défend face aux accusations.

Une enquête judiciaire a été ouverte contre un abattoir de Haute-Saône après la diffusion de vidéos tournées par l’association L214. Cette dernière dénonce de graves manquements aux règles de protection animale et réclame une intervention des pouvoirs publics.

Le parquet de Vesoul a confirmé, jeudi 26 novembre, l’ouverture d’investigations pour des faits présumés de sévices graves ou d’actes de cruauté envers des animaux au sein de l’abattoir de Luxeuil-les-Bains. Les images, enregistrées entre juillet et novembre 2026, montreraient notamment des animaux encore conscients au moment de leur saignée, des étourdissements défaillants sur des chevaux et l’utilisation d’aiguillons électriques sur des veaux.

L’association de défense des animaux a déposé plainte contre la Société d’abattage des Vosges saônoises, qui exploite l’établissement. Son président, Laurent Jechoux, a exprimé sa surprise face aux accusations, rappelant la présence permanente des services vétérinaires sur le site. Il a annoncé vouloir examiner la situation avec les différents partenaires de l’établissement et les représentants de l’État.

L214 réclame un audit de l’ensemble des abattoirs français

Sébastien Arsac, directeur des enquêtes de L214, réclame la fermeture immédiate de l’établissement et demande à la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, de procéder à un audit national des abattoirs. L’association rappelle qu’il s’agit de sa dixième enquête dans un établissement d’abattage en deux ans. Rénové et agrandi en 2016, le site de Luxeuil-les-Bains avait également bénéficié d’une aide publique de plus de 150 000 euros dans le cadre du plan France Relance en 2021.

Le comédien Tristan Lopin, qui prête sa voix à la vidéo diffusée par L214, appelle les internautes à signer une pétition en faveur de la fermeture du site. Mise en cause par l’association pour de supposées défaillances dans ses missions de contrôle, la préfecture de Haute-Saône n’a pas souhaité commenter ces accusations. Les investigations, confiées aux gendarmes de Lure et de Luxeuil-les-Bains, devront déterminer les éventuelles responsabilités.

Sources citées dans l’article Parquet de Vesoul · Vidéos de L214