Sécheresse : Annie Genevard annonce des prêts à taux zéro pour soutenir les agriculteurs

La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, annonce des prêts à taux zéro pour soutenir les agriculteurs affectés par la sécheresse, au Sommet de l’élevage. Cette mesure, pouvant atteindre deux milliards d’euros, vise à alléger les charges financières des exploitants, tout en complétant un plan d’un milliard d’euros déjà en place.

La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a annoncé jeudi 8 octobre des prêts à taux zéro pour les exploitants touchés par la sécheresse. Présentée au Sommet de l’élevage, à Cournon-d’Auvergne, la mesure pourrait concerner jusqu’à deux milliards d’euros de prêts destinés notamment à l’achat de fourrage et d’intrants. Elle répond à une demande de la FNSEA visant à soulager les trésoreries agricoles.

L’État prendrait en charge les intérêts des crédits proposés par les banques autour de 2,5 %. Il s’agit donc de financements remboursables, dont le coût des intérêts serait compensé pour les agriculteurs. Un dispositif spécifique est également prévu pour les exploitants récemment installés confrontés à un rééchelonnement de leurs emprunts.

Un déploiement encore lié aux décisions budgétaires

Annie Genevard a indiqué que les premiers prêts pourraient être décaissés dès 2026, sans détailler les montants disponibles ni le mécanisme budgétaire retenu. Le financement du dispositif pour 2027 dépendra toutefois de l’adoption du budget. Les conditions individuelles d’accès restent à préciser.

Ces annonces complètent le plan exceptionnel de plus d’un milliard d’euros présenté le 4 septembre après les canicules, la sécheresse et les incendies. Celui-ci visait à indemniser les pertes et à faciliter la reprise de la production, notamment par l’approvisionnement en fourrages, semences et plants. Les syndicats agricoles avaient jugé cette première réponse insuffisante.