Agriculture : le gouvernement promet jusqu’à 700 millions d’euros pour éviter une vague de fermetures

Le gouvernement annonce une aide entre 500 et 700 millions d'euros pour relancer le secteur agricole d'ici 2027, face à des difficultés croissantes dues à la hausse des coûts et aux aléas climatiques. Bien que ce plan vise à soutenir de nombreuses exploitations en péril, des incertitudes demeurent concernant sa mise en œuvre et son financement.

Le gouvernement tente de répondre aux difficultés croissantes du monde agricole. Jeudi 15 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une enveloppe comprise entre 500 et 700 millions d’euros pour financer un plan de relance de l’agriculture en 2027. Cette annonce, faite à l’issue d’une réunion interministérielle à Matignon, intervient alors que de nombreuses exploitations sont fragilisées par les épisodes de canicule, la hausse des prix des carburants et l’augmentation des coûts de production. Le montant définitif devra encore être précisé à l’issue des concertations avec les représentants de la profession et des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2027.

Cette nouvelle enveloppe viendrait compléter les 1,2 milliard d’euros de mesures d’urgence déjà mobilisés par l’exécutif sur le budget 2026. Malgré ces aides, la situation reste préoccupante dans plusieurs filières, notamment la viticulture, le maraîchage et les grandes cultures. Selon une source gouvernementale citée par l’AFP, entre 20 000 et 30 000 exploitations agricoles s’interrogent actuellement sur leur capacité à poursuivre leur activité l’année prochaine. Les difficultés financières, accentuées par les aléas climatiques et les tensions sur les marchés énergétiques, menacent ainsi une partie du tissu agricole français.

Jusqu’à 30 000 exploitations menacées selon l’exécutif

La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a indiqué que le plan de relance était pratiquement finalisé, aussi bien dans son contenu que dans son financement. Les mesures devraient être intégrées au projet de budget pour 2027 par l’intermédiaire d’amendements gouvernementaux. L’exécutif souhaite notamment préserver les capacités de production nationales et éviter une multiplication des cessations d’activité. Le gouvernement considère que la situation nécessite une intervention rapide, sans attendre l’élection présidentielle de 2027. Cette mobilisation financière intervient toutefois dans un contexte budgétaire contraint, les précédentes aides agricoles ayant déjà nécessité des économies dans d’autres secteurs.

Matignon redoute également une reprise de la contestation agricole dès le mois de novembre, après trois hivers successifs marqués par des manifestations et des blocages. Les organisations professionnelles attendent désormais des précisions sur la répartition des financements et les conditions permettant aux exploitants d’en bénéficier. Pour le gouvernement, l’enjeu dépasse le seul soutien financier immédiat : il s’agit de maintenir la production agricole française, de protéger l’emploi dans les territoires ruraux et de préserver la souveraineté alimentaire du pays. Le plan annoncé devra toutefois franchir l’étape des discussions parlementaires avant que les crédits puissent être définitivement confirmés.