Carburants : les pêcheurs peuvent réclamer une aide pour leurs dépenses de l’été

Un décret récemment publié établit une aide financière pour les entreprises de pêche, couvrant les achats de carburant réalisés entre juin et août à hauteur de 25 centimes par litre. Prévue pour atténuer les effets de la hausse des coûts de l'énergie, cette aide de 18 millions d'euros doit être demandée avant le 30 octobre.

Un soutien rétroactif pour soulager les trésoreries des entreprises de pêche. Publié au Journal officiel du 27 septembre, le décret du 26 septembre 2026 crée une aide couvrant les achats de carburant réalisés du 1er juin au 31 août. Le dispositif répond à l’augmentation des coûts de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient. Pour les professionnels, l’enjeu est de récupérer une partie des sommes déjà engagées pour maintenir leur activité pendant l’été.

L’aide atteint 25 centimes par litre, avec une enveloppe nationale annoncée de 18 millions d’euros. Elle s’adresse aux entreprises françaises de pêche de métropole et des territoires ultramarins concernés, sous réserve notamment du respect de leurs obligations fiscales et sociales. Les demandes doivent être déposées sur le téléservice de l’Agence de services et de paiement avant la fermeture du guichet, le 30 octobre. Chaque entreprise doit fournir une attestation justifiant les volumes achetés, ainsi que les pièces administratives nécessaires, dont son relevé d’identité bancaire.

Le délai de versement, un enjeu pour les entreprises

Le gouvernement annonce un paiement dans les quatre semaines suivant le dépôt d’un dossier complet. Les professionnels ayant déjà sollicité les aides d’avril et de mai bénéficient d’une procédure allégée si leur situation n’a pas changé : seules les nouvelles attestations de volumes sont alors demandées. Cette simplification doit faciliter l’accès au soutien. Son efficacité dépendra toutefois du temps réellement nécessaire pour recevoir les fonds : une compensation portant sur des dépenses passées laisse aux entreprises la charge d’avancer l’argent entre l’achat du carburant et le remboursement partiel.

Cette subvention apporte donc une réponse ponctuelle à une tension de trésorerie, sans supprimer l’exposition de la pêche aux fluctuations du prix de l’énergie. Le carburant doit être payé pour prendre la mer, tandis que les recettes dépendent ensuite des captures et de leur commercialisation. Une hausse des charges peut ainsi réduire l’intérêt économique d’une sortie. Le soutien consacré à l’été ne permet pas, à lui seul, de connaître la compensation applicable aux dépenses suivantes : le ministère indique que les modalités des aides de septembre et d’octobre feront l’objet d’une communication ultérieure.