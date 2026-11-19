La France élève son niveau de risque lié à la grippe aviaire à « élevé », renforçant ainsi les mesures de biosécurité dans les élevages de volailles. Les restrictions sur les rassemblements et la mise à l'abri des oiseaux visent à empêcher la propagation du virus, notamment durant les migrations. La vaccination des canards est aussi intégrée dans la stratégie de lutte.

Face à la circulation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, la France relève son niveau de risque à « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette décision entraîne un renforcement des mesures de prévention dans les élevages de volailles, notamment la mise à l’abri des oiseaux et des restrictions concernant certains rassemblements. Les autorités cherchent à limiter la transmission du virus entre les oiseaux sauvages et les animaux domestiques.

La vigilance sanitaire monte d’un cran dans les élevages français. Les autorités ont décidé de porter au niveau « élevé » le risque lié à l’influenza aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire. Cette décision s’inscrit dans un contexte de circulation du virus chez les oiseaux sauvages, particulièrement préoccupante pendant les périodes de migration. Les déplacements de nombreuses espèces entre différentes régions d’Europe favorisent en effet la diffusion des agents pathogènes et multiplient les possibilités de contact avec les volailles domestiques. Les exploitations situées à proximité de zones humides, de plans d’eau ou de couloirs migratoires sont particulièrement exposées. Le relèvement du niveau de risque constitue une mesure préventive destinée à réduire la probabilité d’introduction du virus dans les élevages et à éviter la multiplication de foyers épidémiques. Il ne signifie pas que tous les élevages français sont contaminés, mais traduit une aggravation du risque sanitaire évalué par les autorités.

Le passage au niveau « élevé » entraîne l’application de mesures renforcées de biosécurité. Les volailles doivent notamment être mises à l’abri afin de limiter leurs contacts avec les oiseaux sauvages susceptibles de transporter le virus. Les modalités précises peuvent varier selon les catégories d’élevages et les dérogations prévues par la réglementation. Les détenteurs d’oiseaux sont également tenus de renforcer les précautions concernant l’alimentation, l’abreuvement, le nettoyage des équipements et les déplacements de personnes ou de matériel. Les rassemblements d’oiseaux font l’objet de restrictions, tout comme certaines activités impliquant le transport ou la présentation de volailles. Ces mesures concernent aussi les petits élevages familiaux, dont les propriétaires doivent veiller à protéger leurs animaux. L’objectif est d’éviter qu’une contamination provenant de la faune sauvage ne se propage rapidement au sein des exploitations agricoles.

Une menace sanitaire et économique pour la filière avicole

La grippe aviaire représente un risque important pour les producteurs de volailles. Les virus hautement pathogènes peuvent provoquer une mortalité élevée chez certaines espèces et entraîner des pertes économiques considérables. Lorsqu’un foyer est confirmé dans un élevage, des mesures sanitaires strictes peuvent être imposées, notamment l’abattage des animaux concernés, la désinfection des installations et la mise en place de zones réglementées autour de l’exploitation. Ces interventions visent à empêcher la diffusion du virus, mais elles peuvent perturber durablement l’activité des producteurs. La France a déjà connu plusieurs épisodes majeurs d’influenza aviaire, particulièrement dans les régions où la production de canards et de volailles est importante. Les conséquences peuvent toucher les exploitants, les entreprises de transformation et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le renforcement des mesures de prévention cherche précisément à limiter ces perturbations.

La vaccination constitue désormais un autre outil de lutte contre la maladie. Depuis 2023, la France a engagé une stratégie de vaccination des canards d’élevage, selon des modalités définies par les autorités sanitaires. Cette politique vise à réduire la circulation du virus et à protéger une filière particulièrement exposée. Elle ne remplace toutefois pas les mesures de biosécurité, qui demeurent indispensables pour limiter les contaminations. La surveillance vétérinaire, les contrôles et la déclaration rapide des suspicions jouent également un rôle essentiel. Les éleveurs sont invités à signaler sans délai toute mortalité anormale ou tout symptôme évocateur de la maladie. La circulation du virus chez les oiseaux sauvages reste difficile à maîtriser, ce qui impose une vigilance prolongée.

Pour la population générale, le risque sanitaire lié aux virus aviaires actuellement surveillés en Europe demeure considéré comme faible, même si certaines situations d’exposition nécessitent des précautions particulières. Les autorités rappellent que la grippe aviaire ne se transmet pas par la consommation de viande de volaille ou d’œufs correctement préparés. Les personnes qui découvrent des oiseaux sauvages morts sont en revanche invitées à éviter tout contact direct et à signaler leur présence aux services compétents. Le relèvement du niveau de risque constitue ainsi une mesure de protection principalement destinée aux élevages et à la filière avicole. Les prochaines semaines seront déterminantes pour suivre l’évolution de la circulation virale et mesurer l’efficacité des dispositifs mis en place. Dans l’immédiat, la priorité reste la prévention des contaminations et la protection des exploitations françaises.