Le gouvernement français annonce un plan de relance agricole d'une enveloppe de 500 à 700 millions d'euros pour soutenir la production nationale face au changement climatique. Ce dispositif vise à moderniser les exploitations et encourager près de 900 projets en réponse à une dépendance croissante aux importations alimentaires.

Le gouvernement présente ce jeudi 12 novembre un plan de relance de l’agriculture française, doté d’une enveloppe comprise entre 500 et 700 millions d’euros. Après un été marqué par des épisodes de chaleur extrême, l’exécutif veut renforcer la souveraineté alimentaire du pays et accompagner les exploitations face au changement climatique. Près de 900 intentions de projets agricoles et agroalimentaires ont déjà été recensées sur l’ensemble du territoire.

La France veut reprendre la main sur sa production agricole. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présenter ce jeudi 12 novembre les principales mesures d’un nouveau plan de relance destiné à soutenir les agriculteurs et à renforcer les filières jugées stratégiques pour la souveraineté alimentaire. Cette annonce intervient à la clôture des « conférences de la souveraineté alimentaire », lancées un an plus tôt par la ministre de l’Agriculture Annie Genevard. Le gouvernement prévoit de mobiliser entre 500 et 700 millions d’euros pour financer des investissements dans les exploitations, moderniser les infrastructures agricoles et développer les capacités de production et de transformation.

Cette enveloppe viendra compléter le milliard d’euros déjà annoncé à la rentrée dans le cadre du plan d’urgence agricole, après un été particulièrement difficile pour les cultures et l’élevage. Les épisodes de canicule ont mis en évidence la vulnérabilité de nombreuses exploitations face aux températures extrêmes et aux tensions sur les ressources en eau. Parmi les pistes envisagées figurent l’adaptation des bâtiments d’élevage, l’amélioration des installations de stockage de l’eau et le soutien aux investissements permettant de sécuriser les productions. L’objectif est de répondre aux difficultés immédiates du secteur tout en préparant son évolution sur plusieurs années.

Près de 900 projets agricoles identifiés dans les régions

La principale nouveauté du dispositif repose sur le lancement de « projets d’avenir agricole », destinés à renforcer les capacités de production dans les filières prioritaires. Selon le ministère de l’Agriculture, environ 900 intentions de projets ont été recensées ces derniers mois. Elles concernent des investissements de tailles diverses, allant de la création d’unités de transformation de tomates à la production de moutarde, en passant par le développement d’exploitations piscicoles. Les agriculteurs, coopératives et entreprises agroalimentaires pourront déposer leurs candidatures auprès des directions régionales de l’agriculture.

Les projets seront sélectionnés à l’échelle régionale par des comités présidés conjointement par le préfet et le président du conseil régional. Cette organisation doit permettre d’adapter les investissements aux réalités économiques, géographiques et climatiques de chaque territoire. Les initiatives retenues bénéficieront d’une labellisation et d’un accompagnement prioritaire, notamment sur les plans technique et financier. Si le nombre définitif de projets soutenus n’est pas encore connu, l’étude d’impact de la loi d’urgence agricole évoquait l’objectif d’une cinquantaine de projets dès 2027.

La souveraineté alimentaire française face à une dépendance croissante

Cette stratégie intervient alors que la France voit progressivement diminuer son excédent commercial agroalimentaire. En 2025, les exportations du secteur ont représenté 84,2 milliards d’euros, mais la progression des importations fragilise la balance commerciale. Selon les données mises en avant par les pouvoirs publics, un fruit consommé sur deux en France provient désormais de l’étranger. La filière avicole illustre également cette évolution : la production française de viande de volaille a reculé de près de 30 % depuis son sommet de 1997, alors que la consommation a augmenté de 35 % sur la même période.

Pour répondre à ces déséquilibres, plusieurs filières ont établi leurs besoins d’investissement à l’horizon 2035. Dans la volaille, les professionnels estiment notamment nécessaire de construire 280 nouveaux poulaillers chaque année, en complément des quelque 14 000 installations existantes. Les investissements correspondants pourraient atteindre 2,8 milliards d’euros d’ici 2035. La filière des œufs estime, de son côté, avoir besoin de 575 nouveaux bâtiments sur cette période. Ces objectifs montrent l’ampleur des moyens nécessaires pour accroître la production nationale et réduire certaines dépendances aux importations.

Des financements à préciser et des attentes dans le monde agricole

Le financement des « projets d’avenir » devrait reposer sur plusieurs sources, associant des crédits européens, nationaux et régionaux ainsi que des investissements privés. Le gouvernement compte également sur des mesures de simplification administrative pour accélérer la réalisation des projets. Des textes d’application de la loi d’urgence agricole, concernant notamment le stockage de l’eau et les autorisations environnementales dans l’élevage, doivent être publiés avant la fin de l’année. Ces évolutions sont présentées par l’exécutif comme des leviers pour faciliter les investissements et limiter les délais de réalisation.

Les premières réactions syndicales témoignent toutefois de visions différentes de l’avenir agricole. Les Jeunes Agriculteurs, qui ont contribué à promouvoir le principe des « projets d’avenir », saluent une avancée permettant de structurer les investissements à l’échelle locale. La Confédération paysanne reconnaît l’intérêt d’une réflexion territoriale et du développement des activités de transformation, mais met en garde contre une approche trop centrée sur la compétitivité, au détriment du maintien des exploitations sur l’ensemble du territoire. Pour le gouvernement, le défi sera désormais de transformer les intentions recensées en réalisations concrètes, tout en conciliant souveraineté alimentaire, adaptation climatique et maintien d’une agriculture présente dans toutes les régions françaises.