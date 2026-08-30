Laurent Wauquiez attendu au Mont Mézenc pour sa rentrée politique sous tension

Laurent Wauquiez participe à sa rentrée politique au Mont Mézenc, où il est attendu par des membres de la Confédération paysanne. Ce dernier prévoit une « contre-montée » pour dénoncer des enjeux agricoles, tandis que l'événement, habituellement marqué par des manifestations, s'annonce sous tension en vue des prochaines élections.

Laurent Wauquiez effectue ce dimanche 30 août sa traditionnelle rentrée politique au Mont Mézenc, en Haute-Loire. Le patron des députés Les Républicains est attendu à partir de 13 heures, avant le début de l’ascension prévu vers 15 heures. Une « contre-montée » est annoncée par la Confédération paysanne.

Le rendez-vous du Mézenc est devenu au fil des années l’un des temps forts politiques de Laurent Wauquiez. Cette édition se déroulera notamment en présence de la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, que des militants de la Confédération paysanne souhaitent interpeller sur plusieurs dossiers agricoles.

Une « contre-montée » organisée par la Confédération paysanne

Le syndicat agricole dénonce notamment le protocole sanitaire mis en place face à la dermatose nodulaire bovine ainsi que la loi d’urgence agricole. Il appelle à une mobilisation pour défendre de meilleurs revenus pour les agriculteurs, le renouvellement des générations et l’adaptation des exploitations au changement climatique.

La traditionnelle ascension du Mézenc a déjà été perturbée à plusieurs reprises par des manifestations. Des opposants à des projets routiers, puis à la loi Duplomb, s’étaient notamment mobilisés les années précédentes. Cette nouvelle édition s’annonce donc une nouvelle fois très politique, alors que la campagne présidentielle de 2027 s’accélère à droite.