François Ruffin critique les conditions d’accès à la primaire social-démocrate

François Ruffin critique les modalités de la primaire social-démocrate, jugées restrictives et peu accessibles. Il s'oppose au coût de participation de 10 à 15 euros, qu'il considère discriminatoire pour les électeurs modestes. Le format actuel, uniquement ouvert à trois formations, sera maintenu pour la désignation du candidat à la présidentielle de 2027.

François Ruffin a vivement critiqué la primaire organisée par le Parti socialiste, Place publique et la Gauche républicaine et socialiste, lors des journées d’été du PS à Blois. Le député de la Somme et candidat à l’élection présidentielle estime que les modalités retenues limitent la participation populaire.

Le chef du parti Debout ! défendait une primaire plus large, réunissant les socialistes, les écologistes et les anciens membres de La France insoumise. Il déplore finalement un scrutin restreint à trois formations et considère que la contribution financière imposée aux électeurs constitue un frein supplémentaire.

Une participation fixée entre 10 et 15 euros

François Ruffin conteste notamment le montant demandé pour prendre part au vote, fixé entre 10 et 15 euros. Il juge ce tarif susceptible d’écarter les citoyens les plus modestes et réclame une procédure davantage ouverte. Il n’a cependant pas indiqué s’il envisageait malgré tout de rejoindre cette primaire.

Olivier Faure avait initialement défendu une consultation rassemblant l’ensemble de la gauche sociale, démocratique et écologiste, avec une participation de deux euros. Cette proposition n’a pas été retenue par les militants et ses opposants internes. La primaire se déroulera donc dans son format actuel afin de désigner un candidat pour l’élection présidentielle de 2027.