SOCIÉTÉ Police-Justice

Un prêtre parisien de 81 ans mis en examen pour viols sur mineur

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Un prêtre parisien de 81 ans mis en examen pour viols sur mineur
Un prêtre parisien de 81 ans mis en examen pour viols sur mineur

Un prêtre âgé de 81 ans, rattaché au diocèse de Paris, a été mis en examen lundi pour des viols répétés sur un fidèle qu’il aurait agressé dès l’âge de 12 ans. Les agressions auraient eu lieu dans différents contextes, aux scouts comme lors des Journées mondiales de la jeunesse. Trois autres victimes ont également dénoncé des faits similaires auprès de la justice.

La prescription bloque trois plaintes

La prescription pénale protège toutefois le religieux pour les accusations portées par trois des quatre plaignants. Seuls les faits dénoncés par la première victime, celle dont les agressions auraient commencé à 12 ans, permettent des poursuites judiciaires. Cette situation illustre une nouvelle fois les difficultés rencontrées par les victimes d’abus sexuels commis dans un cadre religieux, souvent révélés plusieurs décennies après les faits.

L’affaire s’inscrit dans la série de révélations sur les violences sexuelles au sein de l’Église catholique en France. Le diocèse de Paris n’a pas communiqué sur les mesures prises à l’encontre du prêtre mis en cause. Les investigations se poursuivent pour établir la chronologie précise des agressions dénoncées par le plaignant dont le dossier reste juridiquement recevable.

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