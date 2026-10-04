Guadeloupe : homicides, violences sexuelles et drogue, les chiffres qui inquiètent

La situation sécuritaire en Guadeloupe se détériore, avec une hausse alarmante des homicides (+17%) et des violences sexuelles (+25%). Bien que certaines atteintes aux biens diminuent, la prévalence des infractions liées à la drogue souligne la gravité du problème, faisant de la violence une réalité structurelle sur l'île.

La situation sécuritaire reste préoccupante en Guadeloupe. Sur les douze mois allant de juillet 2025 à juin 2026, plusieurs indicateurs de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie se dégradent nettement, alors même que les atteintes aux biens connaissent une évolution plus favorable. Les homicides progressent de 17 % sur un an, avec 42 personnes tuées contre 36 sur la période précédente. Une évolution qui tranche fortement avec la tendance observée à l’échelle nationale, où les homicides reculent de 3 %. Cette hausse confirme la persistance d’un niveau de violence particulièrement élevé dans l’archipel.

Les violences sexuelles constituent l’autre signal préoccupant du bilan. Près de 1 000 victimes ont été enregistrées en Guadeloupe sur douze mois, soit une augmentation proche de 25 %. Les violences physiques progressent plus modérément, de 2 %, avec un peu plus de 4 800 victimes. Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec précaution. Le ministère de l’Intérieur indique qu’une opération nationale de consolidation des procédures concernant les violences sexuelles sur mineurs a été engagée à partir de juin 2026 après l’affaire Lyhanna. Des faits plus anciens ont ainsi été intégrés aux statistiques, tandis que la médiatisation de cette affaire a pu favoriser de nouveaux dépôts de plainte. La hausse enregistrée ne correspond donc pas nécessairement, dans sa totalité, à une augmentation équivalente des faits commis au cours de la seule période étudiée.

Le poids croissant des stupéfiants

La progression des infractions liées à la drogue constitue un autre volet majeur de ce bilan. Environ 2 700 personnes ont été mises en cause pour usage de stupéfiants en Guadeloupe entre juillet 2025 et juin 2026, soit 652 de plus en un an. Pour le trafic, 334 personnes ont été mises en cause, ce qui représente une hausse de 22 %, deux fois supérieure à la progression nationale de 10 %. Dans un territoire insulaire situé sur les routes caribéennes du narcotrafic, la question dépasse le simple usage de stupéfiants. Les trafics alimentent une économie criminelle où circulent argent, armes et réseaux organisés, avec des conséquences directes sur la violence constatée sur le territoire.

La situation actuelle s’inscrit d’ailleurs dans une tendance plus ancienne. Des données du ministère de l’Intérieur reprises à l’Assemblée nationale montrent qu’entre 2016 et 2024 les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont progressé de 33 % en Guadeloupe. Le taux moyen d’homicides entre 2021 et 2023 atteignait 7,5 pour 100 000 habitants, contre 1,4 pour la France entière. Au premier semestre 2025 déjà, 28 homicides et 111 tentatives de meurtre avaient été recensés selon des chiffres présentés au Parlement. La violence grave constitue donc désormais un problème structurel qui impose une mobilisation durable des forces de sécurité et de la justice, au-delà des fluctuations annuelles.

Tous les indicateurs ne sont cependant pas orientés dans la même direction. Près de 400 cambriolages de moins ont été enregistrés sur la période, tandis que les vols de véhicules diminuent également. Sur les 22 indicateurs étudiés, 12 sont en baisse et 10 en hausse. Cette amélioration des atteintes aux biens ne suffit toutefois pas à effacer la progression des faits les plus graves. En Guadeloupe, le défi sécuritaire apparaît aujourd’hui moins lié à une augmentation généralisée de toutes les formes de délinquance qu’à la persistance d’une violence particulièrement dure, accompagnée d’une montée des infractions liées aux stupéfiants.