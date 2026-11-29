Deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées par balles ce dimanche 29 novembre à Koumac, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Les autorités ont appelé la population au calme après ces violences survenues dans le cadre d’un conflit clanique.

Un différend entre plusieurs clans de la tribu de Paop, située sur la commune de Koumac, a dégénéré en affrontement armé dimanche. Les violences ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des services de secours, mobilisés pour prendre en charge les victimes et sécuriser les lieux.

Selon les premiers éléments communiqués, un homme a succombé à ses blessures par balle, tandis qu’une femme est décédée à la suite d’un arrêt cardiaque. Trois autres personnes, blessées par balles, ont été évacuées pour bénéficier d’une prise en charge médicale. Leur état de santé n’a pas été précisé dans l’immédiat.

Les autorités appellent au calme

Des moyens supplémentaires de gendarmerie ont été mobilisés afin de sécuriser le secteur et de prévenir de nouveaux affrontements. Les autorités ont également appelé les habitants à l’apaisement et à la responsabilité pour éviter toute escalade des violences. Le calme serait progressivement revenu dans la commune.

Les circonstances précises de cet affrontement et les origines du différend clanique restent à éclaircir. Ce drame suscite une vive émotion au sein de la population de Koumac, alors que les autorités s’efforcent de prévenir de nouvelles tensions entre les communautés concernées.