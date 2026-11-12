La tentative de mise en accusation de Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, échoue à la Chambre des représentants en raison de l'absence de onze élus démocrates, provoquant l'indignation au sein du parti. Les absents, bien que soutenant la démarche, n'ont pas pu éviter le rejet de la motion par sept voix d'écart.

La tentative d’impeachment du secrétaire à la Défense Pete Hegseth a échoué mardi soir au Congrès américain, rejetée par sept voix d’écart. L’absence inexpliquée de onze élus démocrates a déclenché une vive colère au sein du parti.

Le vote procédural destiné à lancer une procédure de destitution contre Pete Hegseth, secrétaire à la Défense de l’administration républicaine, n’a pas franchi le seuil requis mardi soir à la Chambre des représentants. La motion a été rejetée avec un écart de sept voix, un résultat qui aurait pu être différent si onze élus démocrates ne s’étaient pas absentés au moment du scrutin.

L’indignation a rapidement gagné les rangs démocrates. Plusieurs représentants présents dans l’hémicycle ont publiquement mis en cause leurs collègues manquants, dont certains se trouvaient pourtant à Washington. Les absents ont avancé des justifications diverses : embouteillages, événements simultanés, ou encore la décision du président de la Chambre, Mike Johnson, d’avoir clos le vote prématurément selon plusieurs témoignages.

Nombre de ceux qui n’étaient pas présents dans l’enceinte du Capitole ont néanmoins tenu à préciser qu’ils soutiennent la démarche visant à destituer le secrétaire à la Défense. Cette mise au point n’a pas suffi à désamorcer la tension interne, le résultat final rendant chaque absence arithmétiquement décisive.

La procédure d’impeachment, rarement utilisée contre un membre du cabinet, nécessite dans un premier temps l’adoption d’une résolution procédurale avant tout examen au fond. C’est à ce stade préliminaire que la tentative démocrate a achoppé, privant le dossier de tout débouché immédiat.