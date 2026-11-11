La Chambre des représentants rejette la procédure de destitution contre Pete Hegseth, votant pour le renvoi des articles d impeachment en commission. Ce vote, à majorité républicaine, met temporairement fin à l'initiative portée par Thomas Massie, qui critiquait Hegseth pour des opérations militaires non autorisées. L'avenir politique de Hegseth semble incertain.

La procédure de destitution engagée contre le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a été écartée mardi par la Chambre des représentants, qui a voté le renvoi des articles d’impeachment en commission, une manœuvre qui enterre l’initiative pour l’instant.

La Chambre des représentants a voté à 211 voix contre 204 le renvoi des articles d’impeachment visant Pete Hegseth devant la commission judiciaire, à majorité républicaine. Ce renvoi équivaut dans les faits à un enterrement de la procédure, du moins à court terme. L’initiative avait été portée par Thomas Massie, élu républicain du Kentucky, seul membre de son parti à voter contre ce renvoi. Plus d’une douzaine de représentants, dont onze démocrates, étaient absents lors du scrutin.

Massie reprochait au secrétaire à la Défense d’avoir conduit des opérations militaires contre l’Iran pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans l’autorisation du Congrès, en violation de la Constitution. Les huit articles d’impeachment déposés lundi accusaient également Hegseth d’avoir supervisé des « exécutions extrajudiciaires » lors de campagnes menées contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue dans le Pacifique et dans la mer des Caraïbes.

Lors d’une conférence de presse tenue au Pentagone, la première depuis six mois, Pete Hegseth a balayé la procédure, la qualifiant de « farce » et de « sabotage ». Il a soutenu que la démarche de Massie mettait en danger la sécurité nationale en signalant aux adversaires des États-Unis que le pays était prêt à « punir ses propres soldats et sa propre direction civile pour avoir mené avec succès des opérations militaires légales ». Hegseth a par ailleurs affirmé que son collègue agissait par désaccord politique, et non pour des motifs relevant des « crimes graves » que les pères fondateurs avaient en tête en rédigeant la clause d’impeachment.

Donald Trump a célébré la défaite de la motion sur son réseau Truth Social, traitant Massie de « grand PERDANT » et saluant ce qu’il a présenté comme une « exonération » de son secrétaire à la Défense. Le président a également mis en avant les résultats du recrutement militaire et les opérations menées au Venezuela et en Iran pour justifier son soutien à Hegseth.

Massie, qui a perdu sa primaire républicaine face à un candidat soutenu par Trump, avait lui-même reconnu que son initiative avait peu de chances d’aboutir immédiatement. Il espérait néanmoins faire pression sur le président pour qu’il remplace Hegseth avant que les démocrates ne reprennent la main. Ces derniers ont en effet remporté les élections de mi-mandat et s’apprêtent à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès en janvier prochain. Or les résolutions d’impeachment peuvent être reconduites d’une législature à l’autre, ce qui laisse aux démocrates la possibilité de relancer la procédure.

La survie politique de Pete Hegseth reste incertaine au-delà de ce vote. Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a déclaré mardi s’attendre à ce que le secrétaire à la Défense démissionne ou soit congédié par Trump dans un avenir proche.