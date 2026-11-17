Ciel américain : le retour à la normale après une paralysie sans précédent depuis le 11-Septembre

Après trois jours d'immobilisation générale du trafic aérien, les États-Unis voient une reprise progressive des vols, bien que les retards persistent. La crise révèle un état d'urgence dans les infrastructures de contrôle aérien, incitant les responsables à réclamer des investissements massifs pour moderniser le système, tout en nourrissant des critiques politiques entre démocrates et républicains.

Trois jours après une immobilisation générale des vols décrétée vendredi, le trafic aérien américain se redressait progressivement lundi, laissant derrière lui un week-end de chaos dans les aéroports et rouvrant le débat sur le délabrement des infrastructures de contrôle aérien du pays.

C’est une reprise en douceur, mais une reprise tout de même. Lundi matin, un peu plus de 250 vols liés aux États-Unis avaient été annulés, contre plus de 2 300 la veille. Les retards touchaient encore plus de 700 appareils, mais ce chiffre représentait une fraction des quelque 10 000 vols affectés dimanche. Le pire semblait passé, même si la normalisation complète n’était attendue que dans la journée de lundi.

Tout avait commencé vendredi après-midi, quand les autorités de l’aviation civile américaine ont ordonné une immobilisation générale au sol de l’ensemble du trafic sur le territoire national. Une mesure d’une exceptionnelle gravité : depuis la création du système de contrôle aérien moderne, une telle directive n’avait été appliquée qu’une seule fois à cette échelle, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. La cause officielle retenue est une mise à niveau défectueuse des câbles de communication du contrôle aérien.

Tout au long du week-end, des milliers de voyageurs ont erré dans des terminaux désorganisés, assis à même le sol, dans l’attente d’informations ou d’une nouvelle réservation. Le patron de la FAA, Bryan Bedford, avait promis samedi un retour à la normale dès la fin de dimanche. Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a dû corriger le tir le lendemain matin sur la chaîne ABC, reconnaissant que la remise en ordre des avions, des équipages et des passagers prendrait davantage de temps que prévu.

Interrogé sur d’éventuelles responsabilités politiques, Sean Duffy a écarté toute démission, invoquant l’état de vétusté extrême des infrastructures héritées, dont certains équipements radar datant des années 1960. « Lorsque nous effectuons des travaux et que les choses tournent mal, bien sûr, je suis le secrétaire. Mais je dois aussi reconnaître ce qui m’a été transmis », a-t-il déclaré sur CNN.

Donald Trump, resté silencieux plusieurs jours sur la crise, a finalement pris la parole dimanche pour en imputer la responsabilité à son prédécesseur. « L’administration Biden a été un désastre pour la FAA. Tout ce qu’ils touchaient tournait mal. De grosses sommes ont été dépensées de façon irréfléchie, rendant un système vieux et défaillant encore pire qu’à leur arrivée », a affirmé le président américain.

La crise a mis en lumière un problème structurel que les responsables républicains eux-mêmes reconnaissent désormais publiquement. Sean Duffy a réclamé une enveloppe de 50 milliards de dollars, soit environ 45 milliards d’euros, pour moderniser l’ensemble du système de contrôle du trafic aérien, appelant le Congrès à « être à la hauteur de ce moment ». Les démocrates ont répliqué en soulignant que le Congrès, dominé par les républicains depuis deux ans, aurait pu engager ce chantier bien plus tôt.