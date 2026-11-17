L'absence des Européens à la réunion de Shenzhen soulève des inquiétudes quant à leur dépendance à la sécurité américaine. Alors que les puissances mondiales redéfinissent les relations stratégiques, l'Europe doit prendre conscience de sa vulnérabilité et s'engager à renforcer ses capacités de défense collective pour éviter d'être mise à l'écart dans les négociations futures.

Certains parlent déjà d’un nouveau Yalta qui se tiendra le 19 novembre prochain, à Shenzen en Chine, en référence à cette réunion historique qui s’était tenue en Crimée en février 1945, alors que la défaite de l’Allemagne nazie approchait. Les trois grandes puissances alliées tentaient alors d’organiser la sortie de la guerre et les équilibres d’après-guerre en l’absence notoire des Européens, à part Churchill pour le compte du Royaume-Uni face à Staline pour l’URSS et Roosevelt pour le Royaume-Uni. Les plus grands conflits mondiaux de l’histoire ont eu lieu au cœur même de l’histoire, préemptant depuis des siècles la capacité des Européens à assurer eux-mêmes leur propre sécurité et poussant la plupart du temps des puissances étrangères à le faire à leur place.

Le 19 novembre prochain, c’est probablement ce qui pourrait à nouveau arriver avec un allié américain plus proche des Russes et des Chinois que jamais. Il est pourtant clair depuis le retour de Donald Trump, et dans un contexte global de désengagement américain des différents terrains de conflits et de tension, que Washington n’assurerait pas le service après-vente d’une nouvelle guerre qui éclatait sur le continent européen. Les États-Unis n’ont pas vocation à défendre indéfiniment une Europe qui revendique une voix autonome sans toujours consentir aux moyens de cette autonomie. Mais pour les Européens, qui s’indignent de ne pas être conviés à Shenzen cette semaine, cette dépendance ne donne à personne le droit de négocier la souveraineté des Européens ou des Ukrainiens à leur place. Ca se discute au fond non ?

À Shenzhen, le risque d’un monde décidé par quelques-uns

Jeudi prochain, ce pourrait être un moment historique pour la planète puisque les trois plus grands dirigeants de la planète, trois puissances militaires majeures, se retrouveront en marge d’une réunion de l’APEC (Coopération Economique pour l’Asie-Pacifique). Comme les Européens ne sont pas membres de l’organisation, il n’y a rien de scandaleux à leur absence, mais ils savent bien que le dossier russo-ukrainien notamment sera à l’ordre du jour. Donc, l’Europe reste directement concernée par la réunion et les décisions qui pourraient y être prises. Il ne faut pas négliger non plus le fait qu’il puisse ne rien se passer du tout, comme bon nombre de sommets et rencontres au sommet passées. Il est clair nonobstant que chacun essaiera de pousser ses pions. Pour Washington : sécurité, maîtrise des armements, priorités américaines. Pour Moscou : reconnaissance de son rang et recherche d’un rapport de force favorable. Et pour Pékin, pays hôte : une centralité diplomatique et la défense de ses intérêts stratégiques. Ce que craignent les Européens, c’est le rapprochement sur des bases personnelles et souvent émotionnelles : le danger n’est pas seulement ce que les trois pourraient signer mais c’est l’installation d’une confiance, d’un principe selon lequel quelques puissances pourraient parler au nom des autres. Mais au fond, on ne peut pas juste s’en offusquer ou s’en inquiéter. La vraie question est pourquoi l’Europe éprouve-t-elle autant de difficultés à empêcher cette mise à l’écart ?

Les Européens découvrent le prix d’une sécurité déléguée

Depuis la création de l’OTAN en 1949, une grande partie de l’Europe occidentale a construit sa sécurité sous garantie américaine. Après la guerre froide, beaucoup de gouvernements ont privilégié les dividendes de la paix et repoussé les investissements militaires. Certes, la France a conservé une dissuasion indépendante, une industrie militaire et une capacité d’intervention et le Royaume-Uni, même en dehors de l’Union européenne désormais depuis le Brexit, demeure une puissance militaire majeure. Les choix et les efforts des Européens diffèrent en revanche fortement et la faiblesse commune tient justement aussi à leur difficulté à transformer ces ressources nationales en puissance collective. Les Américains demandent depuis des années aux États-membres d’investir davantage dans leur défense. Mais. un budget supplémentaire ne produit pas immédiatement des stocks, des unités disponibles, des capacités de renseignement ou une chaîne de commandement capable d’agir. Acheter davantage ne suffit pas non plus à réduire les dépendances si les équipements restent tributaires de fournisseurs extérieurs. Le réveil est très récent, et trois ans après le début de la guerre en Ukraine. En effet, c’est à La Haye en 2025, que les alliés de l’OTAN ont adopté un objectif pour 2035 de 3,5 % du PIB pour la défense proprement dite, complété par jusqu’à 1,5 % pour des dépenses liées à la sécurité. Il s’agit d’un engagement futur, pas de capacités déjà disponibles. Mais reconnaissons-le même si Trump agace les Européens : il est difficile d’exiger une relation parfaitement équilibrée avec son protecteur lorsque l’on dépend de lui pour les moyens décisifs de sa sécurité.

Blâmer Washington ne donnera pas à l’Europe les moyens d’exister

Certains pensent sur le vieux continent que les Américains sont en train de nous livrer aux mains de nos ennemis/concurrents. Certes, on peut redouter des concessions américaines prises sans consultation suffisante mais on ne peut pas encore affirmer qu’un tel accord sera conclu à Shenzhen. En revanche, on peut bien admettre la légitimité d’une demande américaine : oui, les États-Unis sont en droit de demander aux Européens d’assumer davantage leur défense. Une alliance durable suppose justement un partage des charges et des responsabilités.

Pour peser, il n’y a pas trente-six chemins. Les Européens doivent d’urgence définir les intérêts qu’ils sont prêts à défendre ensemble ;produire davantage d’équipements et de munitions, avec des commandes coordonnées ; combler leurs dépendances militaires les plus contraignantes ; clarifier qui négocie en leur nom et avec quel mandat ; et surtout pouvoir agir lorsque Washington choisit de ne pas le faire, comme c’est le cas en Ukraine. Il ne suffit pas juste de financer le combat de Kiev. Car la solution militaire n’en est assurément plus une depuis longtemps.

L’autonomie européenne ne consistera pas à rompre avec les États-Unis, mais bien à devenir un allié capable de contribuer, de décider et, lorsque ses intérêts l’exigent, de refuser. On peut condamner ce qui peut se passer à Shenzen, avec le retour des puissances régionales et prédatrices et la reconstitution des zones d’influence au détriment du multilatéralisme chers aux Européens mais il va falloir être beaucoup plus convaincants que maintenant pour renverser le cours de l’histoire qui semble quelque part déjà inéluctable. Dans cette logique de rapport de force, nous sommes désormais à la marge du monde.