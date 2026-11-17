L'Union européenne impose des sanctions à Tatyana Kim, PDG de Wildberries, pour son soutien présumé à l'effort de guerre russe en Ukraine. Ses actifs en Europe sont gelés et elle est interdite de séjour. Cette décision s'inscrit dans un cadre plus large de sanctions visant des entités et individus liés à l'économie russe.

Bruxelles a inscrit lundi Tatyana Kim, PDG et propriétaire du géant russe du commerce en ligne Wildberries, sur sa liste de sanctions, l’accusant de soutenir l’effort de guerre russe en Ukraine. Ses avoirs dans l’Union européenne sont gelés et elle se voit interdire tout déplacement dans le bloc.

Tatyana Kim, dont la fortune est estimée à 8,1 milliards de dollars, dirige Wildberries, le plus grand site de vente en ligne de Russie. Née à Grozny, en Tchétchénie, de parents d’origine coréenne, elle est désormais visée par le vingtième et quelques sanctions packages adoptés par l’Union européenne depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022.

Les autorités européennes justifient cette décision en qualifiant Wildberries de « l’un des plus grands contribuables » de Russie, mais surtout en affirmant que la plateforme « opère comme un réseau d’approvisionnement pour l’armée russe en facilitant la vente de biens militaires et à double usage ». Bruxelles estime que Kim « soutient, matériellement ou financièrement, et tire profit du complexe militaro-industriel russe ».

La dirigeante avait rejeté ces accusations cet été, après que l’Ukraine avait ajouté les entrepôts de Wildberries à ses cibles militaires sur le territoire russe. Elle avait alors comparé son catalogue, qui comprend notamment des lunettes de vision nocturne, des pochettes à munitions et des casques balistiques, à celui d’Amazon ou d’Alibaba. Le Kremlin avait également démenti toute implication de l’entreprise dans le conflit.

De son côté, Wildberries a indiqué que les sanctions européennes n’auraient aucun effet concret sur ses activités, la société ne possédant ni actifs ni opérations commerciales au sein de l’Union européenne.

La mesure s’inscrit dans un train de sanctions plus large visant une cinquantaine de banques et d’acteurs facilitant les exportations pétrolières russes, ainsi que près d’une centaine de dirigeants d’entreprises, de propagandistes et d’un important groupe de pirates informatiques pro-russes. Des sociétés établies en Chine, à Oman, aux Seychelles et aux Émirats arabes unis, liées à la vente de pétrole transporté par la flotte fantôme russe de pétroliers illicites, figurent également sur cette liste.

Bruxelles a annoncé son intention d’adopter un nouveau paquet de sanctions d’ici la fin de l’année, poursuivant ainsi sa stratégie de pression économique sur Moscou pour contraindre le président Vladimir Poutine à négocier une sortie du conflit.