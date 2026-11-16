L’Estonie ferme sa frontière avec la Russie après une tentative de sabotage d’une usine de drones

L'Estonie ferme tous ses points de passage frontaliers avec la Russie d'ici le 1er décembre, en réponse à une tentative de sabotage de l'entreprise Threod Systems, attribuée aux services de renseignement russes. Cette décision vise à prévenir d'éventuelles actions hostiles et renforce les mesures contre la désinformation et les sanctions non respectées.

Tallinn a annoncé la fermeture de tous ses points de passage frontaliers avec la Russie d’ici le 1er décembre, au lendemain d’une tentative d’incendie criminel attribuée aux services de renseignement militaire russes contre une entreprise de défense estonienne.

Les autorités estoniennes ont déjoué dans la nuit de samedi à dimanche une tentative de sabotage visant Threod Systems, une société de défense spécialisée dans les drones, implantée à Viimsi, près de Tallinn. Le Premier ministre Karsten Michal a directement mis en cause le GRU, le renseignement militaire russe, affirmant que des « dommages considérables » avaient été évités grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre, qui ont procédé à l’arrestation des suspects.

Pour Michal, cet acte s’inscrit dans une logique plus large : « C’est une composante de la guerre hybride que mène la Russie contre l’Europe, avec pour objectif de réduire le soutien à l’Ukraine et d’alléger la pression sur Moscou. » La Russie n’a formulé aucun commentaire dans l’immédiat.

La réponse diplomatique n’a pas tardé. Quelques heures après la révélation de l’incident, le ministre des Affaires étrangères Margus Tsahkna a annoncé la fermeture de l’ensemble des points de passage frontaliers avec la Russie, effective au plus tard le 1er décembre. « La Russie doit comprendre que les actions hostiles contre l’Estonie ont des conséquences. Les tentatives d’intimidation, de déstabilisation ou d’atteinte à notre sécurité ne resteront pas sans réponse », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie estonienne a également indiqué que cette mesure visait à limiter la capacité de Moscou à conduire des activités hostiles sur le territoire estonien et à renforcer la lutte contre le contournement des sanctions internationales. Il a précisé avoir informé ses homologues finlandais, letton et lituanien de cette décision.

L’Estonie figurait jusqu’ici parmi les rares États membres de l’Union européenne à maintenir des points de passage ouverts avec la Russie. La fermeture annoncée marque une rupture nette avec cette position et témoigne de la montée des tensions entre Moscou et les pays baltes, en première ligne face à ce que ces derniers qualifient de guerre hybride russe.