Les dirigeants européens, réunis à Dublin, forment une équipe de négociation élargie pour la paix en Ukraine, incluant la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Pologne, marquant l'exclusion de Kaja Kallas, exigeant un rôle d'envoyée spéciale. Ce compromis souligne la volonté d'inclure les pays d'Europe centrale, tout en laissant incertaine la participation de la Russie.

Réunis à Dublin, les dirigeants européens ont arrêté vendredi la composition de leur équipe pour les pourparlers de paix sur l’Ukraine, en y intégrant l’Italie et la Pologne aux côtés de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni. La cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, n’obtiendra pas le rôle d’envoyée spéciale qu’elle briguait.

C’est un compromis, pas une révolution. Au terme d’un sommet informel organisé vendredi à Dublin, les Vingt-Sept ont tranché la question qui agitait les capitales européennes depuis plusieurs semaines : qui représentera l’Europe dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine ? La réponse est collective. L’équipe retenue associe la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Pologne, auxquels s’ajoutent les institutions de l’Union européenne et l’OTAN.

Cette formule élargit le groupe de négociation existant, baptisé E3, en y faisant entrer Rome et Varsovie. La Pologne avait pesé de tout son poids pour ne pas être tenue à l’écart de décisions engageant l’ensemble du continent, au motif que les pays d’Europe centrale et orientale ne sauraient être représentés par leurs seuls homologues occidentaux. L’Italie, de son côté, avait déjà participé au dernier cycle de pourparlers à Abou Dabi.

La décision enterre dans le même mouvement l’hypothèse d’un envoyé unique, pourtant réclamée par l’Ukraine, les États-Unis et même la Russie. Giorgia Meloni avait elle-même dénoncé, avant la réunion, le « désordre » des voix européennes dans le processus diplomatique. Les dirigeants ont préféré l’élargissement à la simplification.

La grande perdante de la journée est Kaja Kallas. La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères avait plaidé vendredi matin pour endosser le rôle d’envoyée spéciale, faisant valoir que son mandat l’y autorisait pleinement. « En juin 2024, il y a eu une décision des dirigeants sur qui représente l’UE concernant la sécurité et la politique étrangère », avait-elle rappelé, ajoutant que si les dirigeants souhaitaient modifier cet accord, « ils le peuvent, parce qu’il s’agit de la décision des dirigeants ».

Ni le président du Conseil européen António Costa, ni la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ne lui ont apporté leur soutien. Costa a renvoyé aux traités, rappelant que c’est le président du Conseil européen qui représente l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Von der Leyen a été plus lapidaire : « Nous avons pris notre décision. » Kallas a elle-même reconnu que « les Russes ne veulent pas de moi » en raison de ses positions jugées trop tranchées vis-à-vis de Moscou.

Le format retenu à Dublin correspond largement à celui que Washington avait déjà façonné au fil des derniers cycles de négociations, tenus à Miami, Oslo, Bruxelles et Abou Dabi. Le chancelier allemand Friedrich Merz a d’ailleurs balayé tout débat institutionnel supplémentaire, estimant que le format E3 « s’est révélé très efficace » et qu’il n’y avait « aucune nécessité » d’en changer.

La question centrale reste entière : la Russie acceptera-t-elle de s’asseoir à la même table que des représentants européens, après avoir refusé à plusieurs reprises de le faire ? Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus jeudi à Moscou pour tenter de convaincre Vladimir Poutine de s’y engager. Ils ont affirmé au sortir de la rencontre que le Kremlin s’était montré disposé à des discussions directes avec les Européens. Moscou a aussitôt relativisé ces déclarations, laissant planer un doute sérieux sur la suite du processus.