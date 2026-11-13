Le pape Léon XIV exige réparation pour les victimes d’abus sexuels commis par des clercs

Le pape Léon XIV appelle l'Église catholique à reconnaître sa responsabilité face aux abus sexuels commis par des clercs, exigeant vérité, justice et réparations pour les victimes. Lors d'un discours au Pérou, il souligne l'importance de renforcer la prévention de tels actes et engage la hiérarchie à agir concrètement.

Le souverain pontife a appelé l’Église catholique à assumer pleinement sa responsabilité face aux crimes sexuels perpétrés par des membres du clergé, réclamant vérité, justice et mesures concrètes de protection.

Devant un parterre d’évêques réunis au Pérou, le pape Léon XIV a tenu un discours sans ambiguïté sur l’un des dossiers les plus douloureux de l’Église catholique : les abus sexuels commis par des prêtres et religieux. Le pape a exigé que l’institution fasse amende honorable auprès des victimes, posant la vérité, la justice et la responsabilité comme principes fondateurs de toute réponse crédible.

Le chef de l’Église catholique a également insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention afin d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. Cette prise de parole s’inscrit dans une dynamique de réforme que ses prédécesseurs avaient engagée, mais que Léon XIV entend manifestement poursuivre avec une exigence renouvelée.

En s’adressant directement aux évêques, le pape a placé la hiérarchie ecclésiastique face à ses obligations, soulignant que la réparation due aux victimes ne saurait se limiter à des déclarations de principe.