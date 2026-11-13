MONDE

Le pape Léon XIV exige réparation pour les victimes d’abus sexuels commis par des clercs

Par

1 minute de lecture

Le pape Léon XIV exige réparation pour les victimes d’abus sexuels commis par des clercs
Le pape Léon XIV exige réparation pour les victimes d’abus sexuels commis par des clercs

Le souverain pontife a appelé l’Église catholique à assumer pleinement sa responsabilité face aux crimes sexuels perpétrés par des membres du clergé, réclamant vérité, justice et mesures concrètes de protection.

Devant un parterre d’évêques réunis au Pérou, le pape Léon XIV a tenu un discours sans ambiguïté sur l’un des dossiers les plus douloureux de l’Église catholique : les abus sexuels commis par des prêtres et religieux. Le pape a exigé que l’institution fasse amende honorable auprès des victimes, posant la vérité, la justice et la responsabilité comme principes fondateurs de toute réponse crédible.

Le chef de l’Église catholique a également insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention afin d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. Cette prise de parole s’inscrit dans une dynamique de réforme que ses prédécesseurs avaient engagée, mais que Léon XIV entend manifestement poursuivre avec une exigence renouvelée.

En s’adressant directement aux évêques, le pape a placé la hiérarchie ecclésiastique face à ses obligations, soulignant que la réparation due aux victimes ne saurait se limiter à des déclarations de principe.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de MONDE

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une