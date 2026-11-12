La Russie déploie des munitions bon marché, comme le Banderol et le Dan-T, qui saturent les défenses ukrainiennes. Ces armes hybrides, à la fois drones et missiles, sont conçues pour contourner les systèmes d'interception et redéfinissent la guerre aérienne. L'Ukraine s'efforce de développer des contre-mesures, mais l'efficacité de celles-ci reste incertaine.

Banderol, Dan-T, Filin, Geran-5 : Moscou multiplie les quasi-missiles à faible coût, conçus pour être produits en masse et contourner les systèmes d’interception ukrainiens. Ces armes hybrides, ni tout à fait drones ni vraiment missiles, redessinent la guerre aérienne au-dessus de l’Ukraine.

Un immeuble d’habitation touché à Kharkiv un dimanche matin, seize blessés, et une munition que les enquêteurs peinent à classer : ni missile, ni drone classique. C’est un Banderol qui a frappé la ville le 9 août 2026, selon les conclusions du parquet local et de l’ONG Airwars. Cet engin, mis en lumière par le renseignement ukrainien il y a dix-huit mois, illustre une tendance qui préoccupe profondément Kiev : la Russie a engagé une course à la production de munitions bon marché, capables de déborder les défenses aériennes ukrainiennes par le nombre et la vitesse.

Serhii Beskrestnov, conseiller aux technologies militaires auprès du président Volodymyr Zelensky, suit de près l’apparition de ces nouvelles armes. Le 22 octobre, il alertait publiquement : « Malheureusement, cette journée ne s’est pas limitée à la seule nouvelle fusée Filin. La Russie nous a attaqués avec une autre modification du drone Geran-5. » Derrière ces noms de code se cache une doctrine cohérente : inonder le ciel ukrainien d’engins peu coûteux, suffisamment rapides pour échapper aux intercepteurs actuels, et suffisamment nombreux pour épuiser les stocks de défense adverse.

Le Banderol en est l’archétype. Produit par l’entreprise russe Kronshtadt, il vole entre 400 et 2 000 mètres d’altitude avant de descendre à 200 mètres à l’approche de sa cible, et peut être largué depuis un aéronef ou décollé depuis le sol. Sa portée ne dépasse pas 500 kilomètres, loin des 2 500 kilomètres du missile de croisière Kh-101 russe, mais son coût unitaire, estimé entre 50 000 et 100 000 dollars, le rend incomparablement plus accessible que ce dernier, dont le prix peut atteindre deux millions de dollars. Pour abaisser encore les coûts, Kronshtadt utilise des composants civils disponibles en vente libre : le moteur qui propulse le Banderol est fabriqué par la firme chinoise Swiwin et commercialisé sur des plateformes de commerce en ligne grand public.

Pour contourner le brouillage des signaux de navigation par satellite, le Banderol est équipé d’une antenne dite « Kometa », dont les multiples capteurs, appelés patchs, permettent de distinguer un signal satellite authentique d’une onde brouillée. Kateryna Bondar, chercheuse au Center for Strategic and International Studies (CSIS), explique que les premiers modèles russes n’en comptaient que quatre, rendant le guidage peu fiable. Certaines versions récentes en intègrent désormais jusqu’à trente, améliorant considérablement leur résistance aux contre-mesures électroniques ukrainiennes.

La logique économique qui sous-tend ces armes est implacable. Pour abattre un seul drone russe, les défenses ukrainiennes peuvent mobiliser jusqu’à trois drones intercepteurs, souligne Kateryna Bondar : « Les Ukrainiens ne peuvent pas intercepter ces nouvelles armes. Le Banderol et le Dan-T sont trop rapides pour les drones intercepteurs qu’ils utilisent actuellement. Les défenses antiaériennes sont habituées à neutraliser des drones Shahed qui volent à 150 km/h, mais il sera plus difficile d’intercepter de petits missiles qui volent à plus de 400 km/h. »

Le Dan-T, présenté par l’armée de l’air ukrainienne comme le successeur du Banderol, a été révélé en septembre 2026. Produit par Rostec, il serait 35 % moins cher encore que son prédécesseur et pourrait cibler des véhicules blindés, des positions fortifiées et des infrastructures légères. Comme le Banderol, il peut être largué depuis un aéronef, ce qui permet au commandement russe de réutiliser des plateformes existantes, notamment des hélicoptères et des avions à réaction, sans développer de nouveaux systèmes de lancement. Le drone Orion, devenu trop vulnérable en première ligne, a ainsi été reconverti en vecteur de lancement pour ces munitions.

Le Filin, dernier-né de la série, décolle quant à lui depuis le sol à l’aide d’un propulseur, guidé par un système de navigation inertielle chinois couplé à une antenne Kometa. Parmi ses 81 composants recensés par le renseignement ukrainien, on compte 35 pièces d’origine américaine et 22 d’origine chinoise, une proportion de composants chinois plus élevée que dans les modèles précédents.

Le Geran-5 occupe une place à part dans cet arsenal. Issu d’une lignée de drones inspirés des Shahed iraniens, il a progressivement évolué vers quelque chose qui ressemble davantage à un missile de croisière. Kateryna Bondar est catégorique : « Le Geran-5 repose sur une technologie très différente de celle du Shahed. Sa structure est très différente de celle de ses prédécesseurs iraniens et russes. » Capable de parcourir entre 900 et 1 000 kilomètres avec une charge explosive de 90 kilogrammes, il est nettement plus difficile à intercepter que ses prédécesseurs. Selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, les forces ukrainiennes ne parviennent à neutraliser qu’environ 60 % de ces nouveaux engins à réaction, contre 90 à 95 % pour les modèles plus anciens. Fin octobre 2026, une nouvelle variante, baptisée K5-K, a été identifiée dans la région de Kiev.

Face à cette prolifération, l’Ukraine cherche des parades. Le cluster d’innovation Brave1 revendique la mise au point d’une mitrailleuse montée sur tourelle automatisée, capable d’abattre des Banderol, et affirme avoir détruit une soixantaine d’engins de ce type. Des drones intercepteurs rapides, comme le Bars, sont également déployés par certaines unités pour tenter de rattraper les Geran-5 à réaction. L’efficacité réelle de ces contre-mesures reste cependant impossible à vérifier de façon indépendante, et la course technologique entre les deux camps est loin d’être terminée.