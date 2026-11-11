Christophe Gleizes, journaliste français, est incarcéré en Algérie depuis 500 jours, condamné à sept ans de prison pour avoir enquêté sur un club de football. Malgré la mobilisation de la presse et de nombreuses voix appelant à sa libération, la situation reste bloquée, liée à des enjeux diplomatiques complexes.

Le journaliste français Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis 500 jours, condamné à sept ans de prison pour avoir enquêté sur un club de football kabyle. La presse française se mobilise, mais les perspectives de libération restent infimes.

Cinq cents jours. C’est le temps qui s’est écoulé depuis que Christophe Gleizes a été arrêté en Algérie, où il s’était rendu en mai 2024 pour réaliser un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, l’un des clubs de football les plus titrés du pays. Interpellé peu après son arrivée à Tizi Ouzou, il a été placé sous contrôle judiciaire pendant près d’un an avant d’être condamné, le 29 juin 2025, à sept ans d’emprisonnement pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». La justice algérienne lui reproche des entretiens accordés à des personnalités liées au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, organisation classée comme terroriste par Alger.

Pour marquer ce cap symbolique, quarante sociétés des journalistes, dont celles de RFI et de France 24, ont signé une tribune publiée dans Libération sous le titre « Nous n’oublions pas notre confrère ». Le texte rappelle que Gleizes est « séparé des siens, empêché d’exercer son métier et privé d’une liberté fondamentale : celle d’informer », et affirme que « le journalisme n’est pas un crime ».

Le même quotidien avait consacré, deux jours plus tôt, sa une et son dossier d’ouverture au journaliste incarcéré, publiant notamment deux lettres échangées entre Gleizes et son frère. Ces textes intimes dressent le portrait d’un homme décrit comme « solaire, solide, souriant, fou de foot et passionné de poésie ». Son beau-père, Francis Godard, avait témoigné lors de la cérémonie du prix Albert-Londres, le 27 octobre dernier, que Gleizes « va bien » et qu’il « continue à être journaliste » depuis sa cellule, harcelant ses compagnons de détention de questions en tout genre. Une anecdote qui rappelle le cas d’Olivier Dubois, correspondant de Libération retenu en otage au Mali pendant près de deux ans, qui avait lui aussi vécu sa captivité en observateur, avant de recouvrer la liberté.

Christophe Gleizes est détenu à la prison de Koléa, où l’archevêque d’Alger Jean-Paul Vesco lui rend régulièrement visite. Lors de leur dernier échange, le journaliste n’a pas dissimulé sa lucidité : il sait que le dénouement de son dossier n’est pas proche. Une conscience qui s’explique en partie par la dimension diplomatique de l’affaire. Les autorités algériennes lieraient en effet le sort du journaliste à celui d’un agent consulaire algérien placé en détention provisoire en France, soupçonné d’implication dans l’enlèvement, en 2024, de l’opposant et influenceur Amir Boukhors, dit « Amir DZ ».

La question d’une éventuelle instrumentalisation de Gleizes comme monnaie d’échange est ouvertement posée dans la presse régionale. L’attitude de Paris, qui inciterait à la prudence dans les actions de solidarité tout en paraissant impuissant à faire avancer le dossier, suscite des interrogations. Ni les appels répétés de la famille du journaliste, ni celui de Zinedine Zidane formulé le 28 juillet dernier, n’ont infléchi la position d’Alger. Reporters sans frontières juge l’impasse « incompréhensible », d’autant que les relations franco-algériennes ont connu un certain réchauffement ces derniers mois. Désormais, seule une grâce présidentielle du chef de l’État algérien Abdelmadjid Tebboune pourrait ouvrir la voie à une libération.