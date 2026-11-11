Lewis Hamilton se rend à la frontière égypto-palestinienne pour rencontrer des travailleurs humanitaires impliqués dans l'acheminement d'aide vers Gaza. Il a échangé avec des bénévoles sur les conditions difficiles de l'aide humanitaire, alors que la crise s'aggrave. Ce déplacement met en avant son engagement pour des causes sociales et humanitaires.

Lewis Hamilton s’est rendu mardi 10 novembre à la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. Le septuple champion du monde de Formule 1 a rencontré les équipes humanitaires chargées d’acheminer de l’aide vers le territoire palestinien. Le pilote Ferrari, qui s’est régulièrement exprimé sur la situation à Gaza, a notamment visité les installations du Croissant-Rouge égyptien. Un déplacement effectué alors que la population palestinienne continue de faire face à une grave crise humanitaire.

Lewis Hamilton a effectué mardi une visite au poste-frontière de Rafah, dans le nord de l’Égypte. Le Britannique de 41 ans s’est rendu à proximité de la bande de Gaza afin de rencontrer les travailleurs humanitaires mobilisés pour venir en aide à la population palestinienne. Le pilote Ferrari a été accueilli par Khaled Megawer, gouverneur du Sinaï du Nord, qui l’a accompagné pendant son déplacement. Le septuple champion du monde a notamment pu découvrir les dispositifs mis en place par les autorités égyptiennes pour organiser l’acheminement des marchandises vers le territoire.

Hamilton s’est également rendu à El-Arich, où le Croissant-Rouge égyptien dispose de plusieurs installations logistiques. Sur place, il a échangé avec des bénévoles et des responsables chargés de réceptionner et de préparer les cargaisons humanitaires. Le pilote britannique s’est intéressé aux conditions de travail des équipes ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour faire parvenir les produits de première nécessité aux habitants de Gaza. Des images de sa visite ont été diffusées par les autorités locales. Lewis Hamilton n’est toutefois pas entré dans la bande de Gaza, son déplacement s’étant déroulé exclusivement du côté égyptien de la frontière.

Une visite alors que la situation humanitaire reste préoccupante

Ce déplacement intervient dans un contexte toujours difficile pour la population palestinienne. Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en 2025 entre Israël et le Hamas, l’acheminement de l’aide humanitaire demeure compliqué. Les organisations présentes sur le terrain alertent régulièrement sur les besoins en nourriture, en eau potable, en médicaments et en matériel médical. L’accord prévoyait notamment l’entrée de plusieurs centaines de camions par jour, mais les volumes effectivement acheminés restent inférieurs aux besoins exprimés par les organisations humanitaires. Plus de deux millions d’habitants continuent de subir les conséquences des destructions et des déplacements provoqués par la guerre.

La situation s’est également dégradée ces derniers jours en raison des intempéries. De fortes pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs secteurs de Gaza, touchant notamment des camps où vivent des familles déplacées. De nombreuses tentes ont été endommagées ou emportées par les eaux, aggravant les conditions de vie de populations déjà fragilisées. Les services de secours locaux ont fait état de plusieurs victimes, dont des enfants. À l’approche de l’hiver, les organisations humanitaires demandent notamment davantage d’abris, de couvertures, de vêtements chauds et de médicaments. C’est dans ce contexte que Lewis Hamilton a souhaité rencontrer les équipes participant aux opérations de secours.

Lewis Hamilton multiplie les engagements en dehors des circuits

Le pilote britannique s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur la situation à Gaza. Depuis le début du conflit, il a utilisé ses réseaux sociaux pour appeler à la protection des civils et à la paix. Lewis Hamilton a également pris position sur d’autres crises internationales, notamment au Soudan et en République démocratique du Congo. Son engagement dépasse les questions humanitaires. En 2021, il a créé Mission 44, une organisation qui cherche à améliorer l’accès à l’éducation et aux opportunités professionnelles pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Le septuple champion du monde intervient régulièrement sur les questions de diversité, d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations.

Quelques jours après le Grand Prix du Brésil, disputé dimanche 8 novembre sur le circuit d’Interlagos. Lewis Hamilton y a terminé à la neuvième place au volant de sa Ferrari, après une course notamment marquée par un tête-à-queue. Le Britannique, qui a atteint le cap des 400 départs en Formule 1, poursuit sa carrière au sein de l’écurie italienne. Il doit retrouver les circuits le 22 novembre à Las Vegas, avant les deux dernières manches de la saison au Qatar et à Abou Dhabi. En attendant, son déplacement à la frontière de Gaza lui a permis de mettre en lumière le travail des équipes humanitaires qui tentent quotidiennement de venir en aide à la population palestinienne.