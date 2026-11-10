Harcèlement et agressions sexuelles dans l’armée britannique: le prince William brise le silence et dénonce le traitement réservé aux femmes

Le prince William dénonce les violences et le harcèlement sexuel dont les femmes sont victimes au sein des forces armées britanniques. Dans un numéro spécial du magazine Country Life, il souligne les défaillances de l'institution et appelle à une réforme pour garantir la sécurité et le respect de tous les militaires.

Le prince William a décidé de dénoncer publiquement les violences, le harcèlement et les comportements sexistes auxquels sont confrontées de nombreuses femmes au sein des forces armées britanniques. Dans un numéro spécial du magazine Country Life, dont il est le rédacteur en chef invité et qui paraîtra ce mercredi, l’héritier du trône affirme que l’armée ne garantit pas suffisamment la sécurité et le respect de ses personnels féminins. Une prise de position nourrie par une série de rencontres confidentielles avec des militaires qui lui ont décrit des comportements particulièrement préoccupants.

« Nous ne respectons pas les normes que nous devrions respecter »

Ancien officier de l’armée britannique, formé à l’Académie militaire de Sandhurst et ancien pilote d’hélicoptère de recherche et de sauvetage de la Royal Air Force, le prince William connaît personnellement l’institution militaire. Il estime aujourd’hui que les conditions dans lesquelles certaines femmes y servent sont inacceptables. « Nous devons veiller à ce que notre culture militaire soit davantage ouverte aux femmes », affirme-t-il dans l’article qu’il a personnellement commandé.

Le prince de Galles poursuit en expliquant vouloir contribuer à faire de l’armée un environnement aussi accueillant, ouvert et professionnel que celui qu’il a lui-même connu. « Pour le moment, je ne pense pas que nous respections ces normes », reconnaît-il, ajoutant être profondément préoccupé par le fait que des militaires ne se sentent pas en sécurité, respectées ou valorisées.

Au cours de l’année écoulée, William a rencontré, publiquement et en privé, des femmes de tous grades appartenant à l’armée de terre, à la Royal Navy et à la Royal Air Force. Ces échanges lui ont permis de recueillir directement leurs témoignages, loin des présentations officielles de la hiérarchie militaire.

Des femmes traitées « comme des marchandises »

Les témoignages recueillis par le prince font état de remarques déplacées, de rumeurs malveillantes visant des femmes ayant repoussé des avances sexuelles et de harcèlement nocturne dans les casernes, notamment de la part de militaires alcoolisés. Une jeune militaire lui a même expliqué que certaines femmes étaient « utilisées comme des marchandises ».

Ces déclarations rejoignent les conclusions d’une enquête du ministère britannique de la Défense publiée en novembre 2025. Selon cette étude, 67% des femmes appartenant aux forces armées régulières ont subi au moins un comportement à caractère sexuel non sollicité au cours des douze mois précédents, contre 34% des hommes. Cette catégorie comprend notamment les propos sexualisés, les gestes déplacés et les contacts physiques non désirés.

L’enquête révèle également que 32% des femmes interrogées ont subi des attouchements les ayant mises mal à l’aise et que 8% ont déclaré avoir été soumises à une activité sexuelle à laquelle elles n’avaient pas consenti. Des chiffres particulièrement préoccupants pour une institution chargée d’assurer la sécurité du pays.

Les accusations de violences et de harcèlement au sein des forces armées dépassent d’ailleurs les frontières britanniques. En France, plusieurs anciens militaires du 8e RPIMa de Castres ont également dénoncé des violences et des pratiques humiliantes au sein de leur régiment.

Le suicide d’une militaire de 19 ans au cœur du scandale

L’article commandé par William revient notamment sur le décès de Jaysley Beck, une jeune militaire de la Royal Artillery âgée de 19 ans, qui s’est suicidée en 2021 au camp de Larkhill, dans le Wiltshire.

Avant sa mort, la jeune femme avait subi pendant plusieurs mois des attentions insistantes et non désirées. Elle avait également signalé une agression sexuelle à sa hiérarchie. L’enquête judiciaire consacrée aux circonstances de son décès a conclu que l’absence de réaction appropriée de l’armée avait contribué de manière significative à sa mort.

Cette affaire a révélé de graves défaillances dans la protection des victimes et dans le traitement des signalements. La mère de Jaysley Beck, Leighann McCready, s’est depuis engagée pour obtenir une réforme des procédures de plainte et de la justice militaire.

Le chef des armées britannique reconnaît les défaillances

Face aux témoignages qu’il a recueillis, William ne s’est pas limité à une prise de parole publique. Il a également rencontré plusieurs hauts responsables de la défense britannique afin d’examiner les mesures destinées à lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles. Le prince envisage désormais une initiative de plus grande ampleur et de long terme sur cette question.

Le chef d’état-major des armées, le maréchal de l’air Sir Richard Knighton, reconnaît lui-même que l’institution doit progresser. « Nous savons que l’expérience des femmes dans nos forces armées n’a pas toujours été ce qu’elle aurait dû être », déclare-t-il. Il estime nécessaire de reconnaître les comportements contraires aux valeurs militaires et de poursuivre les changements engagés.

Le ministère britannique de la Défense assure vouloir éliminer les comportements criminels, le harcèlement et la misogynie. Près de 300 militaires ont été exclus des forces armées au cours des trois dernières années pour des comportements jugés inacceptables.

William veut faire changer une institution qu’il connaît de l’intérieur

Cette prise de position constitue le premier engagement public aussi explicite du prince William sur les conditions de service des femmes dans les forces armées. Celui qui avait déjà affirmé sa volonté de moderniser la monarchie britannique et de faire évoluer certaines traditions souhaite désormais agir sur la culture d’une institution à laquelle il reste personnellement attaché.

Le numéro spécial de Country Life, un magazine britannique traditionnellement consacré à la vie rurale, au patrimoine et à la société, compte environ 300 pages. Il sera publié ce mercredi 11 novembre, au lendemain des révélations sur les démarches entreprises par le prince de Galles auprès des militaires et de leur hiérarchie.