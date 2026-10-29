Meghan Markle rejoint Poh Ling Yeow pour animer « Junior MasterChef Australia », dont le retour est prévu en 2027. Bien qu'elle soit présentée comme une coanimatrice, son rôle sera celui d'invitée spéciale aux côtés de Yeow. Cette participation suit une apparition réussie dans « MasterChef Australia » en 2026.

Meghan Markle s’apprête à faire son retour à la télévision australienne. La duchesse de Sussex rejoindra la cheffe et animatrice Poh Ling Yeow dans « Junior MasterChef Australia », dont le retour est prévu en 2027 sur Network 10. L’annonce, officialisée mardi 27 octobre par le diffuseur australien, intervient quelques mois après une première participation remarquée de l’épouse du prince Harry à « MasterChef Australia ». Une nouvelle expérience télévisuelle qui confirme son intérêt pour les programmes culinaires et les formats consacrés à l’art de vivre.

La nouvelle saison de Junior MasterChef Australia marquera le retour d’un programme absent des écrans australiens depuis 2020. Cette déclinaison du célèbre concours culinaire met en compétition de jeunes cuisiniers amateurs, âgés de 9 à 13 ans, qui doivent démontrer leur créativité et leurs compétences devant des professionnels de la gastronomie. Pour accompagner cette nouvelle génération de talents, Network 10 a choisi de réunir Poh Ling Yeow, figure incontournable de la franchise « MasterChef Australia », et Meghan Markle. Si plusieurs médias présentent cette dernière comme une coanimatrice, le communiqué officiel de Paramount Australia la désigne plus précisément comme une invitée spéciale appelée à intervenir aux côtés de Poh Ling Yeow. Le détail de ses interventions et sa présence tout au long de la saison n’ont pas encore été précisés. Le tournage doit se dérouler à Melbourne en 2027, avant une diffusion sur la chaîne australienne, dont la date exacte reste à annoncer.

Cette collaboration n’est pas une première pour Meghan Markle. En avril 2026, lors d’un séjour en Australie avec le prince Harry, l’ancienne actrice avait participé au tournage d’un épisode de MasterChef Australia en qualité de jurée invitée. Une apparition qui avait contribué à attirer l’attention sur le programme. Selon Paramount Australia, l’épisode avait réalisé la meilleure audience dominicale de l’émission depuis 2023. Un résultat encourageant pour le diffuseur, qui a décidé de renouveler l’expérience avec la duchesse de Sussex. « J’ai passé un moment incroyable avec toute l’équipe de MasterChef en avril dernier. Lorsqu’ils m’ont proposé de revenir pour travailler avec ces jeunes talents, j’ai accepté sans hésiter », a-t-elle expliqué dans un communiqué. Meghan Markle a également évoqué son intérêt personnel pour la cuisine familiale : « J’adore cuisiner avec mes propres enfants. Voir ce que ces jeunes stars vont créer en cuisine va être très amusant. » De son côté, Poh Ling Yeow s’est réjouie de retrouver la duchesse après leur première collaboration, tout en exprimant son enthousiasme à l’idée de découvrir les créations des futurs candidats.

Une nouvelle étape dans la carrière télévisuelle de Meghan Markle

Pour Network 10, l’arrivée de Meghan Markle constitue également un atout en matière de visibilité. La chaîne australienne cherche à relancer une franchise connue du public en lui associant une personnalité internationale susceptible de susciter l’intérêt des médias au-delà de l’Australie. Le retour de « Junior MasterChef Australia » intervient dans un contexte où les concours culinaires demeurent des formats importants pour les diffuseurs, notamment grâce à leur capacité à réunir plusieurs générations de téléspectateurs. La production sera assurée par Endemol Shine Australia, société appartenant au groupe Banijay Entertainment, tandis que la distribution internationale sera confiée à Banijay Rights. Poh Ling Yeow conservera parallèlement ses fonctions de jurée dans la dix-neuvième saison de « MasterChef Australia », aux côtés d’Andy Allen, Sofia Levin et Jean-Christophe Novelli.