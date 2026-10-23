Meghan Markle : son père accusé de détenir des milliers d’images pédopornographiques, la duchesse révèle avoir été alertée dès 2018

Thomas Markle, père de Meghan Markle, est accusé par son fils Thomas Markle Jr. de détenir des milliers d’images pédopornographiques. Meghan révèle avoir été alertée dès 2018, soulignant ses préoccupations pour la sécurité de ses enfants. Les enquêtes sont en cours aux États-Unis et aux Philippines, tandis que Thomas dément ces accusations.

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, 82 ans, fait l’objet de graves accusations. Son propre fils affirme avoir découvert des centaines, voire des milliers d’images pédopornographiques parmi ses affaires personnelles aux Philippines. Le FBI a été alerté et des investigations ont été engagées dans ce pays. Ce vendredi 23 octobre, la duchesse de Sussex a réagi publiquement, révélant avoir été informée d’accusations inquiétantes concernant son père dès 2018, avant son mariage avec le prince Harry.

Des milliers d’images découvertes dans les affaires personnelles de Thomas Markle

C’est Thomas Markle Jr., 60 ans, le demi-frère de Meghan Markle, qui a dénoncé son père aux autorités. Alors qu’il examinait des affaires personnelles conservées dans une maison de Cebu, aux Philippines, il affirme avoir découvert une importante quantité de photographies et de vidéos montrant des abus sexuels sur des mineurs.

Les fichiers auraient été retrouvés dans quatre grandes boîtes contenant notamment des téléphones portables, des disques durs, des cassettes vidéo, des documents personnels et des souvenirs familiaux. Thomas Markle Jr. affirme avoir sollicité l’aide d’un technicien informatique pour accéder à certains supports numériques. Il évoque « des centaines, voire des milliers » d’images, dont certaines impliqueraient des fillettes âgées d’environ 10 ou 11 ans.

Parmi les fichiers examinés figuraient également des documents professionnels de Thomas Markle et des images de sa fille Meghan, notamment lors d’une intervention aux Nations unies. Ces éléments auraient été conservés sur les mêmes supports que les fichiers incriminés.

Le FBI alerté, des investigations ouvertes aux Philippines

Le 10 juillet 2026, Thomas Markle Jr. a signalé ses découvertes au FBI, au Centre national américain pour les enfants disparus et exploités ainsi qu’à la police de Pennsylvanie. Il a également transmis une déclaration sous serment aux autorités philippines.

Aux Philippines, une unité spécialisée dans la protection des femmes et des enfants a été mobilisée pour examiner les accusations. Les quatre boîtes contenant les supports incriminés doivent faire l’objet d’examens techniques destinés à déterminer la nature des fichiers et leur provenance.

Le FBI a confirmé avoir reçu les éléments transmis par Thomas Markle Jr. Une enquête américaine pourrait également être ouverte, Thomas Markle étant citoyen des États-Unis. À ce stade, aucune inculpation n’a été annoncée et les conclusions des analyses informatiques n’ont pas été rendues publiques.

Meghan Markle révèle avoir été informée d’accusations dès 2018

L’affaire prend une dimension supplémentaire avec la réaction de Meghan Markle. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, l’épouse du prince Harry affirme avoir été informée, il y a huit ans, d’accusations préoccupantes concernant son père.

« Je suis profondément bouleversée par les informations révélées au cours des dernières 24 heures, et mes pensées vont à tous les enfants qui ont pu être victimes de ces actes. »

La duchesse de Sussex précise qu’une lettre contenant des accusations contre son père avait été adressée en 2018 à la Metropolitan Police de Londres et aux services chargés de la protection de la famille royale. Ce courrier lui avait ensuite été communiqué.

« Cette lettre contenait des accusations troublantes et inquiétantes contre mon père, et j’avais reçu l’assurance qu’elles faisaient l’objet d’une enquête. »

Meghan Markle explique également avoir tenu son père à distance de ses deux enfants, Archie et Lilibet, pour les protéger. Elle affirme désormais que cette décision, longtemps commentée dans la presse britannique, était directement liée à ses inquiétudes concernant leur sécurité.

« J’espère que l’on comprend désormais que, malgré les déformations de certains médias au fil des années, la distance que j’ai prise avec mon père et ma décision de ne pas lui permettre d’avoir de contact avec nos enfants n’avaient qu’une seule raison : les protéger. »

La duchesse souhaite que la justice établisse les faits et que la protection des enfants demeure la priorité des autorités.

Thomas Markle dément catégoriquement les accusations de son fils

Face à ces révélations, Thomas Markle rejette l’intégralité des accusations. L’homme de 82 ans affirme n’avoir jamais possédé de telles images et accuse son fils de vouloir le détruire.

« Je suis choqué, blessé et très bouleversé que mon fils porte de telles accusations contre moi. Je ne pourrais jamais faire ce dont on m’accuse. C’est la pire chose dont on puisse accuser quelqu’un. »

Il dénonce également « des mensonges ignobles » et affirme ne pas comprendre les motivations de Thomas Markle Jr. Il soutient notamment que les ordinateurs évoqués par son fils n’étaient plus en sa possession depuis son départ du Mexique en janvier 2025.

Sa fille Samantha Markle, demi-sœur de Meghan, prend également sa défense. La famille se retrouve ainsi profondément divisée entre le fils qui a signalé les faits et les proches qui contestent les accusations.

Une rupture familiale qui remonte au mariage avec le prince Harry

Meghan Markle et son père n’entretiennent pratiquement plus de relations depuis 2018, année de son mariage avec le prince Harry. Leur brouille avait notamment éclaté après la révélation de photographies mises en scène avec des paparazzis, peu avant la cérémonie royale.

Thomas Markle, ancien professionnel de la télévision récompensé à plusieurs reprises pour son travail, n’avait finalement pas assisté au mariage de sa fille. Il n’a jamais rencontré ses petits-enfants Archie et Lilibet.

Aujourd’hui âgé de 82 ans, il réside dans un établissement de soins et de rééducation en Floride, après de graves problèmes de santé. Il a notamment subi une amputation de la jambe gauche, une épreuve qui avait récemment conduit à une reprise de contact entre Meghan Markle et son père hospitalisé.

Ces nouvelles accusations éclatent également alors que le prince Harry et Meghan Markle ont préparé leur retour au Royaume-Uni avec leurs enfants, après plusieurs années passées aux États-Unis.

Une affaire judiciaire aux conséquences potentiellement considérables

Les accusations formulées par Thomas Markle Jr. sont particulièrement graves, tant par la nature des fichiers décrits que par leur quantité supposée. Leur découverte alléguée parmi des effets personnels conservés aux Philippines soulève désormais la question de leur origine, de leur propriétaire et des circonstances dans lesquelles ils auraient été stockés.

Les enquêteurs devront notamment déterminer si les supports informatiques contiennent effectivement les images décrites, établir leur provenance et rechercher d’éventuelles infractions. Le signalement effectué auprès du FBI pourrait également entraîner des investigations sur le territoire américain.

Pour Meghan Markle, ces révélations donnent une nouvelle dimension à une rupture familiale qui dure depuis huit ans. La duchesse affirme désormais publiquement avoir éloigné son père de ses enfants pour des raisons de sécurité, bien avant que les accusations actuelles ne deviennent publiques.