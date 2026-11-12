«On m’avait prévenue que ma convalescence ne serait pas linéaire.» Kate Middleton se confie sur les épreuves de son combat contre le cancer

Kate Middleton partage son expérience de convalescence après un cancer, décrivant les hauts et les bas de sa rémission. Elle souligne l'importance de la nature pour son rétablissement et évoque le soutien des êtres chers. Sa philosophie prône une approche holistique du bien-être, intégrant également le partage et la communauté.

Kate Middleton a livré de nouvelles confidences sur son combat contre le cancer et les difficultés rencontrées après ses traitements. Dans un entretien accordé au magazine britannique Country Life, publié mercredi, la princesse de Galles est revenue sur les avertissements reçus à l’hôpital, les hauts et les bas de sa convalescence et le rôle essentiel qu’a joué la nature dans son rétablissement.

« Il y aurait de bons et de mauvais jours, et cela prendrait du temps »

Interrogée par l’écrivain britannique Robert Macfarlane, Kate Middleton a évoqué la période particulièrement éprouvante qui a suivi son traitement contre le cancer. La princesse a notamment révélé les mots qui lui avaient été adressés lors de son hospitalisation : « À l’hôpital, on m’avait prévenue que ma convalescence ne serait pas linéaire. Il y aurait de bons et de mauvais jours, et cela prendrait du temps. »

Une réalité à laquelle elle a été confrontée après la fin de sa chimiothérapie. Kate Middleton explique avoir appris à accepter les périodes de fatigue et les moments difficiles, sans considérer chaque ralentissement comme un échec dans son rétablissement. « C’est la même chose dans la nature. Elle nous montre que les périodes de repos, de réflexion et de régénération sont tout aussi importantes que les moments de croissance. »

La princesse avait déjà évoqué les difficultés de l’après-cancer lors d’une visite à l’hôpital de Colchester, en juillet 2025. Elle avait alors expliqué combien il était difficile de retrouver une vie normale, même après la fin des traitements.

« La nature a véritablement été mon sanctuaire »

Dans cet entretien, Kate Middleton insiste également sur le rôle déterminant de la nature dans sa reconstruction physique et psychologique. La princesse explique avoir ressenti le besoin de se retrouver dans des espaces naturels pour traverser les moments les plus difficiles de sa convalescence.

« La nature m’a permis de retrouver une connexion plus profonde avec mon esprit, mon corps et mon âme. Elle offre quelque chose d’unique. Elle ne nous demande rien. Elle ne nous juge pas et n’attend pas de nous que nous soyons performants. Elle nous permet simplement d’être nous-mêmes. »

La princesse poursuit : « Elle a véritablement été mon sanctuaire, un endroit vers lequel j’ai instinctivement ressenti le besoin de me tourner. »

Kate Middleton défend ainsi une approche globale du rétablissement, qui ne se limite pas aux seuls traitements médicaux. Elle estime que les liens humains, le soutien des proches et la possibilité de trouver des endroits apaisants peuvent contribuer au bien-être des personnes confrontées à une maladie grave.

Un cancer annoncé en mars 2024, une rémission officialisée en janvier 2025

En janvier 2024, Kate Middleton avait subi une importante opération abdominale à Londres. Des examens réalisés après cette intervention avaient révélé la présence d’un cancer, dont la nature exacte n’a jamais été rendue publique.

Le 22 mars 2024, la princesse avait annoncé publiquement son diagnostic dans une vidéo. Elle avait alors expliqué avoir commencé une chimiothérapie préventive, tout en demandant que sa famille puisse bénéficier de tranquillité durant cette période particulièrement difficile.

Après plusieurs mois de traitement, Kate Middleton avait annoncé la fin de sa chimiothérapie en septembre 2024. Elle avait néanmoins précisé que son chemin vers un rétablissement complet serait encore long.

Le 14 janvier 2025, elle avait franchi une nouvelle étape en annonçant officiellement être en rémission lors d’une visite au Royal Marsden Hospital, l’établissement londonien où elle avait été soignée.

Depuis, l’épouse du prince William a progressivement repris ses engagements publics, tout en continuant à parler des conséquences physiques et psychologiques de la maladie.

« Dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls »

Kate Middleton a également été interrogée sur ce qui lui avait permis de conserver espoir pendant les périodes les plus difficiles. Elle explique avoir puisé du réconfort dans la nature, mais aussi dans les relations humaines et le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi : « Malgré les épreuves que la vie peut nous imposer, nous ne sommes pas seuls et nous sommes tous liés à quelque chose de plus grand que nous. C’est ce sentiment d’espoir que nous trouvons dans les moments les plus sombres. Nous devons trouver des choses que nous pouvons accomplir avec les autres, des moyens de créer des liens et de donner en retour. »

La princesse a également évoqué ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, auxquels elle souhaite transmettre son attachement à la nature. Elle explique notamment vouloir leur laisser la liberté d’explorer et de découvrir leur environnement, plutôt que de leur dicter constamment ce qu’ils doivent regarder ou penser.

Cet entretien a été publié dans un numéro spécial de Country Life dont le prince William était le rédacteur en chef invité. Le magazine comprend également un dessin de martin-pêcheur réalisé par leur fils aîné, le prince George. Kate Middleton a par ailleurs effectué une visite au Chase Community Hospital, dans le Hampshire, afin de rencontrer des professionnels de santé impliqués dans un programme de détection précoce des difficultés relationnelles et émotionnelles chez les nourrissons.