Le Prince Harry et Meghan Markle vont revenir vivre au Royaume-Uni avec leurs enfants, 6 ans après leur départ

Le prince Harry et Meghan Markle prévoient de revenir vivre au Royaume-Uni avec leurs enfants après six ans d'absence, sans retrouver leurs fonctions royales. Leur nouvelle résidence, en dehors de Londres, marque un tournant alors qu'ils conservent des liens avec leur vie en Californie et au Portugal.

Six ans après avoir quitté le Royaume-Uni et leurs fonctions au sein de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle s’apprêtent à faire le chemin inverse. Le duc et la duchesse de Sussex prévoient de revenir s’installer en Grande-Bretagne avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, dès la fin du mois d’août. Un retour symbolique après six années passées principalement en Californie et une rupture spectaculaire avec la vie royale. Pour autant, Harry et Meghan ne vont pas redevenir des membres actifs de la famille royale.

Harry, Meghan, Archie et Lilibet vont s’installer en Grande-Bretagne

Le couple doit quitter les États-Unis d’ici la fin du mois pour établir une nouvelle résidence au Royaume-Uni. Il ne s’agira pas d’une propriété royale : Harry et Meghan doivent vivre dans une résidence privée, dont l’emplacement précis n’a pas été rendu public pour des raisons de sécurité. Elle se situerait en dehors de Londres. Le changement concerne toute la famille. Le prince Archie, 7 ans, et la princesse Lilibet, 5 ans, doivent être scolarisés au Royaume-Uni à partir de septembre. Il s’agira d’un bouleversement important pour les deux enfants. Archie est né à Londres en mai 2019 mais a grandi principalement en Amérique du Nord, tandis que Lilibet est née en Californie en juin 2021.

Pas de retour comme membres actifs de la famille royale

Ce déménagement ne signifie cependant pas un retour au fonctionnement qui précédait le « Megxit ». Harry et Meghan n’ont actuellement pas prévu de reprendre leurs anciennes fonctions officielles au service de la Couronne. Le duc et la duchesse de Sussex resteront donc des membres non actifs de la famille royale et continueront à mener leurs propres activités. Le couple ne tourne pas non plus définitivement la page américaine. Harry et Meghan devraient conserver leur propriété de Montecito, en Californie, où ils vivent depuis plusieurs années, ainsi que leur résidence au Portugal. Leur installation britannique leur donnera donc une nouvelle base au Royaume-Uni plutôt que de signifier nécessairement un abandon total de leur vie aux États-Unis.

Charles III informé du retour de son fils

Le roi Charles III a été informé de la décision. Le retour de Harry va mécaniquement rapprocher géographiquement le prince de son père après plusieurs années marquées par des relations familiales difficiles. Harry avait publiquement exprimé en 2025 son souhait de se réconcilier avec sa famille. Le prince avait notamment expliqué qu’il ne savait pas combien de temps il restait à son père, atteint d’un cancer annoncé publiquement en février 2024. Les relations entre Harry et Charles III se sont progressivement rapprochées, même si les tensions au sein de la famille royale n’ont pas toutes disparu. Les rapports entre Harry et son frère, le prince William, restent notamment beaucoup plus difficiles.

Six ans après le « Megxit », un spectaculaire retour en arrière

Le retour annoncé des Sussex intervient plus de six ans après leur décision historique de janvier 2020. Harry et Meghan avaient alors annoncé leur volonté de prendre leurs distances avec leurs obligations royales et de devenir financièrement indépendants. Après des négociations avec la reine Elizabeth II et les autres membres de la famille royale, ils avaient cessé d’être des membres actifs de la monarchie au printemps 2020 avant de s’installer en Californie. Les années suivantes avaient été marquées par une série de révélations particulièrement sensibles. En mars 2021, Harry et Meghan avaient accordé une interview retentissante à Oprah Winfrey. Meghan y avait notamment affirmé que des conversations avaient eu lieu au sein de la famille royale au sujet de la couleur de peau de leur futur enfant. En janvier 2023, Harry avait ensuite publié ses mémoires, Spare, dans lesquelles il racontait de nombreux épisodes privés de sa vie au sein de la monarchie et détaillait ses relations conflictuelles avec certains membres de sa famille, notamment William.

La question de la sécurité au cœur des dernières années

Le retour de Harry au Royaume-Uni est également notable en raison de son long conflit concernant sa protection lorsqu’il se trouve dans le pays. Après avoir cessé ses fonctions royales, le prince avait perdu le dispositif automatique de protection policière dont il bénéficiait auparavant. Il avait engagé une bataille judiciaire contre les conditions dans lesquelles sa sécurité était décidée lors de ses séjours britanniques. En 2025, Harry avait perdu un recours concernant ce dispositif. Il avait alors expliqué que la question de la sécurité constituait l’un des principaux obstacles à des séjours réguliers au Royaume-Uni avec Meghan et leurs enfants. Malgré ce contentieux et six années passées loin de la monarchie, les Sussex préparent désormais leur retour. À quelques semaines de la rentrée scolaire, Harry, Meghan, Archie et Lilibet s’apprêtent ainsi à retrouver la Grande-Bretagne, sans reprendre pour autant leur ancienne place au sein de la famille royale.