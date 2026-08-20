Une fusée SpaceX repérée au large de l’île Christmas après un amerrissage

Une fusée SpaceX de 52 mètres est remorquée au large de l’île Christmas après un vol d’essai depuis le Texas. Sa présence inattendue suscite l’étonnement des habitants, qui se rassemblent pour admirer l'engin, abandonnant parfois leurs activités pour se rapprocher des débris spectaculaires.

Les habitants de l’île Christmas, territoire australien de l’océan Indien, ont eu la surprise de voir une fusée SpaceX de 52 mètres remorquée au large de leurs côtes, après un vol d’essai depuis le Texas le 24 juillet.

C’est en se rendant au travail que David Watchorn, président de l’association touristique de l’île Christmas, a d’abord cru apercevoir des navires à l’horizon. La réalité s’est révélée bien plus spectaculaire : « une fusée, une fusée spatiale », remorquée dans les eaux de l’océan Indien.

L’engin appartient à SpaceX. Long de 52 mètres, il avait décollé du Texas le 24 juillet avant de toucher l’océan Indien à l’issue d’un vol d’essai. Sa présence inattendue au large de l’île Christmas a rapidement créé l’événement parmi la population locale.

Certains habitants ont quitté leur poste de travail en catimini pour apercevoir l’objet, tandis que d’autres ont préparé leurs embarcations afin d’observer les débris de plus près. « C’est vraiment incroyable de penser à ce qu’elle a traversé », a confié Watchorn. « Plus on la regarde, plus ça devient fascinant. »