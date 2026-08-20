La dette nationale américaine franchit pour la première fois le seuil des 40 000 milliards de dollars

La dette publique brute des États-Unis a atteint 40 047 milliards de dollars, un seuil historique qui relance les craintes d'une crise budgétaire. Les dépenses croissantes en protection sociale et militaires, ainsi que les baisses d'impôts, pèsent sur l'équilibre budgétaire, suscitant des inquiétudes quant à la soutenabilité des finances publiques.

Le département du Trésor américain a confirmé mercredi que la dette publique brute des États-Unis atteignait 40 047 milliards de dollars, un record absolu qui ravive les craintes d’une crise budgétaire.

Le chiffre est tombé dans le relevé quotidien des soldes de trésorerie et de dette publié par le département du Trésor : 40 047 milliards de dollars de dette publique totale en cours au mardi 19 août. C’est la première fois que ce seuil symbolique des 40 000 milliards est franchi, au terme de décennies d’emprunts successifs destinés à financer les dépenses fédérales.

Plusieurs facteurs conjuguent leurs effets pour aggraver la pression sur les finances de l’État fédéral. La hausse des coûts des programmes de protection sociale, l’augmentation des dépenses militaires et les baisses d’impôts décidées sous Donald Trump pèsent lourdement sur les équilibres budgétaires. Ce nouveau palier, loin d’être une simple étape comptable, risque d’alimenter les inquiétudes sur la soutenabilité à long terme des finances publiques américaines.

Cette annonce intervient dans un contexte où la question de la trajectoire budgétaire des États-Unis fait l’objet d’un débat croissant, tant au Congrès que parmi les économistes et les marchés financiers, qui scrutent de près la capacité de Washington à maîtriser un endettement qui s’accélère d’année en année.