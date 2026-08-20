Zambie : l’opposant Mundubile conteste en justice la réélection de Hichilema

Brian Mundubile, chef de l'opposition zambienne, conteste en justice la réélection de Hakainde Hichilema, qui a remporté 60 % des voix lors des électionsprésidentielles d'août. Mundubile dénonce des irrégularités et se dit sous protection à cause de menaces. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a souligné des manquements à la transparence durant le scrutin.

Le chef de l’opposition zambienne Brian Mundubile a annoncé mercredi son intention de saisir la justice pour contester les résultats de l’élection présidentielle du 13 août, remportée selon la commission électorale par le président sortant Hakainde Hichilema avec 60 % des voix.

Hichilema, au pouvoir depuis 2021, s’est vu accorder un second mandat de cinq ans par la commission électorale nationale. Son rival, Brian Mundubile, candidat du Parti national de réconciliation pour l’unité et la prospérité (NRPUP), a obtenu 38 % des suffrages. Ce dernier refuse ce verdict et entend le faire annuler devant les tribunaux.

Depuis un lieu tenu secret, Mundubile a publié une déclaration dans laquelle il affirme que sa campagne « a documenté de graves irrégularités, des incohérences et des circonstances entourant la conduite, le dépouillement, la transmission et la proclamation des résultats ». Le candidat avait auparavant indiqué se trouver sous protection en raison de menaces pesant sur sa sécurité.

Le scrutin a été entaché par plusieurs incidents. Dans la nuit du vote, onze personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des figures de premier plan de l’opposition. Le gouvernement a justifié ces interpellations par une opération contre des « activités de milice ». Le NRPUP a démenti tout lien avec des milices et affirmé que des coups de feu avaient été tirés lors d’une descente au domicile d’un responsable du parti.

Le vendredi précédant la proclamation des résultats, le dépouillement avait été suspendu pendant plusieurs heures après que la commission électorale eut signalé des attaques contre des agents électoraux et le vol de bulletins de vote.

Sur le plan international, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exprimé sa préoccupation face aux arrestations d’opposants et appelé les autorités zambiennes « à cesser d’arrêter arbitrairement des personnes et à respecter pleinement les droits à une procédure régulière pour toutes les personnes détenues ».

La mission d’observation électorale de l’Union européenne a également relevé des manquements à la transparence. Ses observateurs ont constaté des interruptions prolongées lors de la compilation des résultats dans près de la moitié des cas observés, les agents électoraux semblant attendre des instructions du siège central avant de proclamer les résultats locaux.