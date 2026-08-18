Naufrage au lac Kariba au Zimbabwe : au moins 92 morts confirmés

Le naufrage d'un ferry sur le lac Kariba, au Zimbabwe, a fait au moins 92 victimes confirmées, avec la découverte récente de huit corps. L'accident a révélé des problèmes de sécurité, le ferry dépassant sa capacité avec près de 153 personnes à bord. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres disparus.

Le bilan du naufrage d’un ferry sur le lac Kariba, au Zimbabwe, a grimpé à 92 morts après la découverte de huit nouveaux corps lundi. Les recherches se poursuivent six jours après la catastrophe, considérée comme la plus meurtrière du genre dans l’histoire du pays.

La police zimbabwéenne a annoncé lundi la récupération de huit corps supplémentaires dans les eaux du lac Kariba, portant le nombre total de victimes à au moins 92. La veille, les autorités avaient recensé 84 morts depuis le chavirement du ferry, survenu mardi lors de vents violents près de la frontière zambienne.

Quatre embarcations et plus de quarante plongeurs ont été mobilisés pour retrouver les victimes encore manquantes. La police a indiqué s’attendre à ce que tous les corps remontent à la surface.

Le ferry reliait la ville de Kariba, dans le nord du Zimbabwe, à des communautés rurales et de pêcheurs du nord-ouest du pays. Sa capacité officielle était de 90 personnes, mais les premières informations faisaient état d’une surcharge importante : le bateau transportait jusqu’à 153 passagers et membres d’équipage au moment du drame. Les autorités n’ont pas encore confirmé le nombre exact de personnes à bord.

Parmi les victimes figurent au moins 18 enfants. Des images diffusées samedi par des médias locaux montraient des centaines de personnes massées devant l’hôpital de la région pour tenter d’identifier leurs proches.

Le recours au transport fluvial est courant dans cette zone enclavée, où les routes sont en mauvais état et les transports en commun quasi inexistants. Le président Emmerson Mnangagwa a qualifié la catastrophe de « tragique » la semaine dernière, estimant qu’elle révélait des défaillances graves auxquelles il fallait remédier sans délai.