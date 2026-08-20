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Israël frappe une base aérienne syrienne et risque un affrontement avec la Turquie

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Israël frappe une base aérienne syrienne et risque un affrontement avec la Turquie
Israël frappe une base aérienne syrienne et risque un affrontement avec la Turquie

Une attaque israélienne contre une base aérienne en Syrie a suscité mercredi de larges condamnations internationales. L’envoyé américain a averti que l’incident aurait pu provoquer une confrontation directe avec les forces turques.

L’attaque israélienne contre une base aérienne syrienne a placé la région au bord d’une escalade majeure. Selon l’envoyé américain, l’opération aurait pu déboucher sur un affrontement direct entre Israël et les forces turques présentes en Syrie, une perspective qui a alarmé Washington.

L’incident a été largement condamné sur la scène internationale, soulevant des questions sur les motivations d’Israël et les conséquences géopolitiques d’une telle frappe dans un pays où plusieurs puissances étrangères maintiennent une présence militaire.

Murat Yesiltas, directeur des études de politique étrangère au think tank SETA, Haid Haid, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de Chatham House, et Michael Mulroy, ancien secrétaire adjoint américain à la défense pour le Moyen-Orient, ont été sollicités pour analyser les ressorts de cette opération et ses implications pour l’équilibre des forces dans la région.

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