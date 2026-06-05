La princesse héritière de Norvège sur liste d’attente pour une greffe des poumons. Le pays retient son souffle

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège a été placée sur la liste d’attente pour une transplantation pulmonaire. Cette décision fait suite à une aggravation sérieuse de sa fibrose pulmonaire, une maladie chronique des poumons diagnostiquée en 2018. Âgée de 52 ans, l’épouse du prince héritier Haakon est désormais engagée dans une étape médicale lourde. La transplantation pourra être réalisée dès que des poumons compatibles seront disponibles. Dans l’attente de l’opération, la princesse héritière ne pourra plus assurer son programme officiel normalement.

Une maladie devenue menaçante

Mette-Marit souffre de fibrose pulmonaire, une pathologie qui provoque la formation progressive de tissu cicatriciel dans les poumons. Ce durcissement gêne le passage de l’oxygène vers le sang et réduit les capacités respiratoires. La maladie était connue depuis plusieurs années. La princesse héritière avait rendu son diagnostic public en 2018, expliquant déjà que son état pouvait affecter sa capacité à remplir ses fonctions. Ces derniers mois, son état s’est nettement dégradé. Les examens réalisés ont conduit les médecins à franchir une nouvelle étape : l’inscription sur la liste des patients susceptibles de recevoir une greffe pulmonaire.

La greffe peut désormais intervenir à tout moment

L’inscription sur liste ne signifie pas qu’une date d’opération est fixée. Une transplantation dépend de la disponibilité d’organes compatibles. Les critères médicaux sont stricts : compatibilité biologique, taille des organes, urgence de l’état du patient et capacité à supporter une intervention lourde. La situation peut donc évoluer rapidement. Si des poumons compatibles deviennent disponibles, l’intervention pourra être organisée à court délai. À l’inverse, l’attente peut durer, car les organes adaptés sont rares.

La princesse met fin à ses engagements publics

La princesse héritière suspend désormais l’essentiel de ses activités officielles. Son état de santé ne lui permet plus d’assurer normalement ses déplacements, cérémonies et représentations publiques. Cette décision modifie aussi l’agenda du prince héritier Haakon. Il va limiter ses voyages, en Norvège comme à l’étranger, afin de rester davantage auprès de son épouse avant et après l’opération. Sa présence prévue à Stockholm pour les noces d’or du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède a notamment été annulée.

La famille resserre les rangs

La situation médicale de Mette-Marit bouleverse également l’organisation de ses enfants. La princesse Ingrid Alexandra, qui étudiait à l’Université de Sydney, rentre en Norvège. Elle poursuivra son semestre d’automne 2026 à l’Université d’Oslo pour rester plus proche de sa mère. Le prince Sverre Magnus doit, lui, commencer des études en Europe à l’automne, mais reviendra en Norvège si l’état de santé de la princesse héritière l’exige.

Les noces d’argent reportées

Le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette-Marit devaient célébrer leurs 25 ans de mariage en août 2026. Cette célébration est reportée. Mette-Marit ne participera pas non plus à la tournée prévue en septembre. Le calendrier officiel de la famille héritière est désormais organisé autour de l’attente de la greffe, de l’opération possible et de la convalescence qui suivra.

Une opération parmi les plus lourdes

La transplantation pulmonaire est une intervention lourde. Elle est envisagée lorsque la maladie respiratoire devient très grave et que les traitements ne suffisent plus à stabiliser l’état du patient. Après l’opération, la convalescence peut être longue. Le patient doit être suivi de près et prendre des traitements immunosuppresseurs afin d’éviter le rejet des nouveaux poumons. L’intervention peut offrir une amélioration décisive, mais elle reste une étape médicale lourde, exigeante et risquée.

Une figure royale très exposée

Mette-Marit est devenue princesse héritière de Norvège en épousant Haakon le 25 août 2001. Son parcours personnel, très commenté à l’époque, avait marqué la monarchie norvégienne. Mère célibataire avant son mariage, issue d’un milieu non aristocratique, elle avait fini par s’imposer comme une figure centrale de la famille royale. Depuis l’annonce de sa maladie, elle a régulièrement adapté son activité publique. L’aggravation de son état l’oblige à changer ses plans… La Norvège suit désormais l’évolution de l’état de santé de sa future reine. Si elle survit à sa maladie…