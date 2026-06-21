Le roi Charles va communiquer sa fiche d’impôts, une première pour un monarque britannique

Le roi Charles III s’apprête à franchir une étape inédite dans l’histoire de la Couronne britannique en rendant publics les détails de sa situation fiscale. Cette initiative, présentée comme un effort de transparence, marque la première publication officielle d’une déclaration d’impôts par un souverain en exercice au Royaume-Uni. Les informations concernant l’exercice fiscal 2024-2025 doivent être dévoilées dans les prochains jours.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté affichée par le monarque de moderniser l’institution depuis son accession au trône. Buckingham Palace souligne toutefois que Charles avait déjà pris l’habitude de communiquer ses données fiscales lorsqu’il occupait encore le titre de prince de Galles.

Une volonté affichée de transparence

Les revenus du souverain proviennent notamment de placements financiers, de propriétés privées et du duché de Lancastre, vaste domaine foncier qui constitue l’une des principales sources de revenus personnels du roi. Pour l’exercice 2024-2025, ce patrimoine lui aurait rapporté près de 27 millions de livres sterling, destinés à couvrir aussi bien ses dépenses privées que certaines obligations officielles de la famille royale.

Depuis un accord conclu avec les autorités britanniques, Charles III s’acquitte de l’impôt sur ses revenus personnels ainsi que sur certaines plus-values. Le palais explique que cette publication vise à rendre les finances royales plus compréhensibles pour le public et à renforcer la confiance dans une monarchie engagée dans une démarche d’adaptation aux exigences contemporaines.