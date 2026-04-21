Charles III salue la mémoire d’Elizabeth II, sa « chère maman », pour le centenaire de sa naissance

Le roi Charles III a rendu hommage ce mardi à sa mère Elizabeth II dans un message vidéo diffusé à l’occasion du centenaire de la naissance de l’ancienne souveraine britannique. Dans cette adresse officielle, publiée par la monarchie britannique, Charles III évoque celle qu’il présente comme une figure de stabilité, de devoir et d’espérance, au moment où le Royaume-Uni commémore la mémoire de la reine disparue.

Née le 21 avril 1926, Elizabeth II est morte le 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans, après un règne de soixante-dix ans, le plus long de l’histoire britannique moderne. Dans son message, Charles III, âgé de 77 ans, insiste sur la constance de sa mère et sur l’attachement qu’elle portait au service public tout au long de son règne.

Un message personnel de Charles III à sa « chère maman »

Dans cette intervention vidéo, Charles III parle de sa « chère maman » et affirme qu’Elizabeth II est restée « constante, inébranlable et entièrement dévouée au peuple qu’elle servait ». Le souverain britannique explique également que de nombreux aspects du monde contemporain l’auraient probablement « profondément troublée », avant d’ajouter qu’il trouve du réconfort dans la conviction de la défunte reine selon laquelle le bien finit toujours par l’emporter et qu’un horizon plus lumineux demeure possible.

Charles III reprend aussi une référence historique à une allocution prononcée par la jeune princesse Elizabeth en 1940, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Le roi rappelle qu’Elizabeth II estimait déjà, à cet âge, que chacun pouvait contribuer à bâtir « un monde de demain meilleur et plus heureux », une conviction qu’il dit partager « de tout cœur ».

Un mémorial dévoilé à Londres en parallèle de l’hommage

Cet hommage royal coïncide avec la présentation des recommandations finales pour le mémorial national dédié à Elizabeth II. Le projet doit prendre place dans St James’s Park, à proximité de Buckingham Palace, au cœur de Londres. Le gouvernement britannique a confirmé que cet ensemble commémoratif comprendra notamment une statue d’Elizabeth II en robe de l’ordre de la Jarretière ainsi qu’une statue distincte du prince Philip.

L’une des pièces centrales du mémorial sera une statue de bronze représentant une jeune Elizabeth II. Cette œuvre a été confiée au sculpteur Martin Jennings et s’inspire du célèbre portrait réalisé par Pietro Annigoni après une séance de pose de la reine à Buckingham Palace à la fin de l’année 1954. Cette référence iconographique renvoie au portrait achevé en 1955, souvent retenu comme image fondatrice du début de règne d’Elizabeth II.

Une statue monumentale dans St James’s Park

La statue principale doit atteindre 7,3 mètres de hauteur avec son piédestal et être installée à l’entrée du mémorial, dans St James’s Park. Elle montrera Elizabeth II dans sa jeunesse, tournée vers The Mall, dans une composition pensée comme le point d’entrée du parcours mémoriel.

Une statue plus petite du prince Philip figurera à quelques pas derrière elle. Le duc d’Édimbourg y sera représenté en uniforme de la Royal Navy, dans une posture tournée vers son épouse.

Un centenaire marqué par plusieurs commémorations officielles

La journée du 21 avril doit donner lieu a des commémorations autour du centenaire de la naissance d’Elizabeth II. Charles III et Camilla Rosemary Shand, reine Camilla, devaient notamment consulter les plans finaux du mémorial, tandis qu’une réception était prévue à Buckingham Palace. D’autres événements, parmi lesquels l’ouverture d’un jardin commémoratif par Anne Elizabeth Alice Louise, princesse royale, ont également été annoncés à cette occasion.