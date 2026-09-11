Norvège : la princesse Astrid est morte à 94 ans, deux semaines après son frère Harald V

La famille royale norvégienne est de nouveau frappée par un deuil. La princesse Astrid, sœur aînée du roi Harald V, est morte ce vendredi 11 septembre 2026 à l’âge de 94 ans. Sa disparition a eu lieu exactement deux semaines après la mort du roi Harald V, décédé à 89 ans le 28 août. Plus saisissant encore, Astrid avait assisté mercredi, seulement deux jours avant sa mort, aux funérailles d’État de son frère à Oslo. Il s’agissait de sa dernière apparition publique.

Le palais royal a annoncé que la princesse s’était éteinte vendredi, sans préciser la cause exacte de son décès. Le nouveau roi Haakon VIII, neveu d’Astrid, a ordonné la mise en berne du drapeau du Palais royal d’Oslo le jour de sa mort. Il le sera également le jour de ses funérailles.

Deux jours plus tôt, elle assistait aux funérailles de Harald V

La disparition d’Astrid intervient dans un calendrier particulièrement douloureux pour la famille royale. Harald V est mort le 28 août, après plus de 35 années passées sur le trône. Ses funérailles d’État ont été organisées mercredi 9 septembre dans la capitale norvégienne, en présence de nombreux souverains et dirigeants étrangers. Des milliers de Norvégiens avaient également accompagné le cortège funèbre.

Malgré son âge et une santé devenue fragile, Astrid avait tenu à participer aux cérémonies. Elle était présente à la cathédrale d’Oslo ainsi qu’à la chapelle royale. Deux jours plus tard, sa mort a été annoncée. Le nouveau souverain, Haakon VIII, qui a succédé à son père Harald V, perd ainsi sa tante moins de deux semaines après avoir perdu son père.

Dans son hommage, Haakon VIII a rappelé la place occupée par Astrid pendant plusieurs générations au sein de la monarchie norvégienne : « Tante Astrid a été un soutien important pour le roi Harald et pour nous autres dans la famille. » Il a ajouté que sa disparition représentait une grande perte et que la famille royale allait profondément la regretter.

Première dame de Norvège dès l’âge de 22 ans

Née Astrid Maud Ingeborg le 12 février 1932 à Oslo, la princesse était la fille du futur roi Olav V et de la princesse héritière Märtha. Elle avait grandi aux côtés de sa sœur aînée Ragnhild et de son frère cadet Harald. Lorsque l’Allemagne nazie a envahi la Norvège en avril 1940, la famille avait quitté le pays. Astrid avait passé une partie de la Seconde Guerre mondiale en exil aux États-Unis avant de rentrer en Norvège en 1945.

Sa vie publique avait réellement basculé en 1954. Après la mort de sa mère, la princesse héritière Märtha, Astrid avait seulement 22 ans lorsqu’elle avait dû assumer le rôle de première dame de Norvège. Elle avait occupé cette fonction pendant 14 ans, accompagnant notamment son grand-père, le roi Haakon VII, puis son père Olav V lors de déplacements officiels, de visites d’État et de grandes cérémonies.

Elle avait conservé ce rôle jusqu’en 1968, année du mariage du prince héritier Harald avec Sonja Haraldsen. Sonja était alors devenue princesse héritière et avait repris les principales fonctions de représentation féminine de la monarchie.

Une vie entière au service de la famille royale

Astrid avait continué pendant des décennies à représenter la Couronne, bien après avoir quitté son rôle de première dame. Elle s’était particulièrement investie auprès d’organisations sociales et humanitaires et dans des actions consacrées aux personnes vulnérables, aux personnes handicapées ou atteintes de dyslexie. Elle avait également présidé le Fonds commémoratif de la princesse héritière Märtha, créé en mémoire de sa mère.

Le roi Haakon VIII a salué une femme qui avait représenté la maison royale avec chaleur, loyauté et sens du devoir. « Sa disparition est une grande perte pour nous. Nous allons beaucoup lui manquer », a-t-il déclaré dans son hommage à sa tante.

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a également rendu hommage à celle qu’il avait encore rencontrée lors des funérailles de Harald V. Il a rappelé son engagement pendant plusieurs décennies au service de la Norvège et de la monarchie.

Des problèmes cardiaques ces derniers mois

La santé de la princesse s’était nettement fragilisée au cours de l’année 2026. Elle avait été hospitalisée au printemps après une pneumonie. En mai, elle avait de nouveau été admise au Rikshospitalet d’Oslo pour une insuffisance cardiaque. Un stimulateur cardiaque temporaire lui avait alors été implanté. (VG)

Malgré ces problèmes de santé, Astrid avait continué à participer à certaines activités officielles. Quelques jours avant son hospitalisation de mai, elle avait encore assisté au 50e anniversaire de Dysleksi Norge, puis à une cérémonie organisée pour le centenaire d’une association sanitaire norvégienne.

Le palais n’a cependant établi aucun lien entre ces antécédents médicaux et son décès du 11 septembre. La cause de sa mort n’a pas été rendue publique.

Cinq enfants et plusieurs générations de descendants

En janvier 1961, la princesse Astrid avait épousé Johan Martin Ferner à l’église d’Asker. Le couple a eu cinq enfants : Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth et Carl-Christian. Johan Martin Ferner est mort en janvier 2015. Astrid était également grand-mère et arrière-grand-mère.

Ses cinq enfants lui ont rendu hommage dans un message commun, évoquant son amour, sa sagesse, sa chaleur et son humour, ainsi que sa fidélité envers son père Olav V et son frère Harald. Ils ont conclu leur message par des remerciements pour les souvenirs laissés par leur mère.

Les funérailles de la princesse Astrid seront prises en charge par l’État norvégien, en accord avec sa famille. Leur date n’a pas encore été annoncée. Avec sa disparition, seulement 14 jours après celle de Harald V et 48 heures après les funérailles du roi, la famille royale norvégienne perd l’une de ses figures les plus anciennes, qui avait servi successivement sous les règnes de Haakon VII, Olav V et Harald V pendant plus de 70 ans.