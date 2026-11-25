Meghan Markle : son père officiellement inculpé pour détention d’images pédopornographiques, il risque jusqu’à 20 ans de prison par chef d’accusation

Thomas Markle, père de Meghan Markle, est officiellement inculpé pour détention d’images pédopornographiques, risquant jusqu’à 20 ans de prison par chef d’accusation. Retrouvé en possession de plusieurs dizaines d'images dans des garde-meubles, il fait également face à une enquête en Philippines et à des interrogations sur l'inaction de la police britannique.

La justice américaine a franchi une nouvelle étape dans l’affaire Thomas Markle. Le père de Meghan Markle, épouse du prince Harry, a été formellement inculpé mardi par un grand jury fédéral de Los Angeles, en Californie, pour deux chefs d’accusation de détention d’images pédopornographiques. Âgé de 82 ans, il est actuellement incarcéré en Floride et doit être transféré en Californie dans les prochaines semaines. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des deux chefs d’accusation retenus contre lui.

Deux chefs d’accusation et des photographies impliquant des enfants de moins de 12 ans

L’acte d’accusation fédéral reproche à Thomas Markle d’avoir sciemment détenu, les 30 octobre et 4 novembre derniers, des négatifs photographiques contenant des images d’abus sexuels sur mineurs. Au moins une de ces images implique un enfant âgé de moins de 12 ans.

Lors de perquisitions effectuées dans deux garde-meubles que Thomas Markle louait à Los Angeles depuis près de vingt ans, les agents du FBI ont saisi plusieurs dizaines de diapositives, de négatifs et de photographies. Certains clichés montreraient Thomas Markle lui-même en compagnie de fillettes dénudées.

Dénoncé par son propre fils

L’affaire a éclaté en octobre dernier, lorsque Thomas Markle Jr., demi-frère de Meghan Markle, a affirmé avoir découvert des centaines, voire des milliers d’images pédopornographiques dans les affaires de son père, dans son ancienne résidence de Cebu, aux Philippines.

Il avait alors alerté les autorités philippines et le FBI, avant de communiquer aux enquêteurs des informations concernant les garde-meubles loués par son père en Californie.

Thomas Markle a été arrêté le 6 novembre dans un établissement pour personnes âgées en Floride, où il résidait depuis son retour aux États-Unis.

Son bracelet électronique retiré, Thomas Markle renvoyé en prison

Initialement assigné à résidence sous surveillance électronique, le père de Meghan Markle a été replacé en détention après avoir retiré son bracelet électronique.

Une juge fédérale avait également ordonné une expertise psychiatrique afin de déterminer si l’octogénaire, qui évoquait notamment des pertes de mémoire, était en mesure de comprendre les accusations portées contre lui.

La psychiatre chargée de l’examiner a estimé qu’il exagérait ses troubles de mémoire et ses difficultés de compréhension dans le but d’échapper aux poursuites pénales. Thomas Markle a été déclaré apte à être jugé.

Meghan Markle avait été alertée dès 2018

Lors des premières révélations en octobre, Meghan Markle avait expliqué avoir pris ses distances avec son père dès 2018 en raison d’accusations particulièrement graves.

La duchesse de Sussex s’était déclarée « profondément bouleversée » et avait exprimé son soutien aux enfants susceptibles d’avoir été victimes de son père.

Elle avait également révélé avoir reçu en 2019, par l’intermédiaire des services de protection de la famille royale britannique, une lettre contenant des accusations « inquiétantes et perturbantes » à l’encontre de Thomas Markle.

Meghan Markle avait décidé de ne jamais autoriser son père à rencontrer ses deux enfants, Archie et Lilibet, afin de les protéger.

La police britannique également dans le viseur

L’affaire a également entraîné l’ouverture d’une enquête sur le comportement de la police britannique. Scotland Yard a reconnu ne pas avoir transmis aux autres autorités compétentes les informations contenues dans la lettre reçue en 2019.

L’organisme indépendant chargé de contrôler la police britannique doit désormais déterminer si des manquements ont été commis dans le traitement de ces accusations.

Des poursuites également envisagées aux Philippines

Aux États-Unis, Thomas Markle n’est pas au bout de ses ennuis judiciaires. Le 18 novembre, la police philippine a demandé son inculpation pour détention et diffusion de contenus pédopornographiques.

Les autorités mexicaines ont également perquisitionné un garde-meuble qu’il louait sur leur territoire, où il avait vécu avant de s’installer aux Philippines.

Thomas Markle doit désormais comparaître devant un tribunal fédéral de Los Angeles. Il reste présumé innocent jusqu’à son éventuelle condamnation.