Rosalie van Breemen est accusée d'avoir dissimulé sa grossesse à Alain Delon, qui aurait découvert la vérité trop tard, selon un proche. Dans son livre Amour fou, elle évoque une solitude douloureuse durant sa maternité, tandis que les révélations continuent de provoquer controverse, mêlant accusations de violences et questionnements sur la paternité désirée.

Rosalie van Breemen est accusée d’avoir déformé la vérité concernant la naissance de sa fille Anouchka Delon. Alors que l’ancienne compagne d’Alain Delon raconte dans son livre Amour fou avoir été abandonnée par l’acteur au moment de son accouchement, un proche du comédien livre une version radicalement différente. Selon lui, Rosalie van Breemen aurait caché sa grossesse pendant plus de quatre mois à Alain Delon, qui se serait senti piégé.

Alain Delon absent à la naissance d’Anouchka : la version de Rosalie van Breemen

Dans Amour fou, publié le 12 novembre aux éditions Robert Laffont, Rosalie van Breemen revient sur sa relation avec Alain Delon, avec lequel elle a vécu pendant près de quinze ans. L’ancienne mannequin néerlandaise raconte notamment les circonstances douloureuses de la naissance de leur fille Anouchka, le 25 novembre 1990.

Selon son témoignage, elle aurait accouché seule à l’hôpital de Gien, dans le Loiret, tandis qu’Alain Delon se trouvait à Paris pour assister à une vente aux enchères. L’acteur lui aurait promis de la rejoindre dans la nuit, mais ne serait finalement jamais venu.

Rosalie van Breemen affirme qu’Alain Delon aurait ensuite attendu une semaine avant de rencontrer leur fille, puis deux mois avant de la reconnaître officiellement. Une attitude qu’elle explique ne lui avoir jamais véritablement pardonnée. Elle assure également que l’acteur aurait minimisé sa solitude à la maternité en lui faisant remarquer que des femmes de pompiers ou de gendarmes accouchaient elles aussi sans leur conjoint.

« Elle lui a caché sa grossesse pendant plus de quatre mois »

Mais ce vendredi, un proche d’Alain Delon interrogé par Voici conteste cette présentation des faits. Selon lui, l’acteur aurait été profondément contrarié en découvrant que Rosalie van Breemen lui avait dissimulé sa grossesse pendant plus de quatre mois.

Contrairement aux affirmations de l’ancienne mannequin, Alain Delon n’aurait pas souhaité cet enfant à l’origine. Le comédien aurait vécu cette grossesse comme une tromperie et se serait senti « piégé » par sa compagne.

Ce proche estime ainsi que le comportement distant d’Alain Delon à la naissance d’Anouchka ne serait pas lié à un désintérêt pour sa fille, mais à la colère qu’il éprouvait envers Rosalie van Breemen. Le délai de deux mois avant la reconnaissance officielle de l’enfant aurait constitué, selon lui, une manière de sanctionner ce qu’il considérait comme une « trahison ».

Une version qui contredit les déclarations de Rosalie van Breemen

Ces affirmations contredisent directement celles tenues par Rosalie van Breemen lors de la promotion de son livre. Invitée sur le plateau de C à vous, elle avait notamment assuré que la naissance d’Anouchka était désirée et planifiée. Elle expliquait avoir été surprise par la réaction d’Alain Delon, qu’elle attribuait à une forme de panique face à l’arrivée de l’enfant.

Les accusations du proche ne remettent pas directement en question l’absence de l’acteur à l’hôpital, mais contestent les raisons de son comportement et, surtout, le caractère prétendument souhaité de cette grossesse. Aucune preuve indépendante permettant de départager les deux versions n’a été rendue publique.

Le livre de Rosalie van Breemen continue de faire polémique

Depuis la parution de Amour fou, les révélations de Rosalie van Breemen suscitent de nombreuses réactions. L’ancienne compagne de l’acteur y formule également de graves accusations de violences conjugales, détaillées dans ses confidences sur les coups et les menaces qu’elle affirme avoir subis.

Ces déclarations ont notamment remis en lumière les propos particulièrement durs tenus par Alain-Fabien Delon au sujet de sa mère.

Le proche d’Alain Delon qui conteste aujourd’hui le témoignage de Rosalie van Breemen lui reproche également d’avoir attendu vingt-quatre ans après leur séparation pour raconter publiquement cette histoire. Alain Delon, décédé le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans, ne peut désormais plus répondre aux affirmations de son ancienne compagne.