Tibo InShape suscite la controverse en publiant une vidéo où un drapeau français est utilisé comme voile islamique lors de la commémoration de l'Armistice de 1918. Bien que l'initiative vise à prôner l'unité, elle est violemment critiquée par de nombreux internautes, exacerbée par le soutien du Bleuet de France, faisant écho à des débats précédents sur le voile dans le sport.

En pleine commémoration de l’Armistice de 1918, Tibo InShape déclenche une vive polémique sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée ce mercredi 11 novembre, le youtubeur français le plus suivi met en scène une coach sportive voilée qui utilise un drapeau tricolore pour se couvrir les cheveux. Une initiative présentée comme un message d’unité, mais dénoncée par des internautes comme un détournement du symbole national. Le soutien apporté à la publication par le Bleuet de France suscite également des réactions.

Un drapeau français utilisé comme voile islamique

La vidéo publiée par Tibo InShape met en scène le célèbre youtubeur aux côtés de Leïla Zidani, une coach sportive qui porte habituellement le voile islamique. Dans les images, l’influenceur décroche un drapeau français et le remet à la jeune femme, qui l’utilise ensuite pour se couvrir les cheveux à la manière d’un hijab.

La publication est accompagnée d’un message : « Unis sous le même drapeau ». Une formule destinée à promouvoir le rassemblement autour des couleurs nationales, mais dont la mise en scène provoque de nombreuses critiques.

Plusieurs internautes dénoncent l’utilisation du drapeau tricolore comme vêtement religieux. Le choix du 11 novembre pour diffuser cette vidéo renforce la controverse, alors que la France commémore l’Armistice de 1918 et rend hommage aux soldats morts pour la patrie.

Le soutien du Bleuet de France fait polémique

La polémique prend une autre dimension avec la réaction du compte officiel du Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité envers les anciens combattants, les blessés de guerre, les pupilles de la Nation et les victimes du terrorisme.

Sous la publication de Tibo InShape, le compte apporte son soutien à l’initiative avec ce commentaire : « Avec un même symbole de mémoire et de solidarité : le Bleuet de France 💙 ».

Cette prise de position suscite à son tour des critiques. Des internautes reprochent à l’organisme de soutenir une mise en scène associant le drapeau national à un signe religieux, précisément le jour où la France honore ses morts.

Tibo InShape avait déjà défendu le port du voile dans le sport

Cette publication n’est pas la première prise de position de Tibo InShape sur le voile islamique. En mars 2025, le youtubeur avait publiquement défendu le port du voile dans les activités sportives, alors qu’une proposition de loi visant à l’interdire dans les compétitions amateurs faisait débat.

Il avait notamment déclaré : « Pour moi, le sport doit rester un moment de liberté qui nous rassemble. » Il défendait alors la possibilité de pratiquer une activité sportive avec une croix, une kippa ou un voile, au nom de la liberté individuelle.

Le youtubeur avait également affirmé que le sport favorisait l’intégration et ne devait pas exclure les femmes souhaitant porter le voile.

Un contraste avec ses anciennes déclarations sur le drapeau français

La polémique rappelle également les précédentes déclarations de Tibo InShape sur le respect des symboles nationaux. Régulièrement critiqué pour avoir affiché un drapeau français dans sa salle de sport, l’influenceur avait défendu son patriotisme en affirmant : « Le drapeau français, on le respecte. »

En octobre 2025, il avait encore expliqué considérer le drapeau tricolore comme un symbole apolitique, regrettant que son utilisation soit parfois associée à l’extrême droite.

Ce mercredi 11 novembre, c’est pourtant une utilisation très différente de ce même drapeau qui place le youtubeur au centre des discussions. La vidéo, présentée comme un appel à l’unité nationale, continue de diviser les internautes en cette journée de commémoration.