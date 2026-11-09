Omar Sy sera jugé le 30 novembre à Paris pour des faits de violences, menaces, et outrages envers des agents SNCF survenus le 22 mai 2025. Lors d'une altercation à la gare de Lyon, il aurait refusé de museler son chien avant de proférer des menaces. L'acteur, présumé innocent, a déjà connu des incidents similaires par le passé.

L’acteur Omar Sy sera jugé le 30 novembre devant le tribunal judiciaire de Paris pour des violences présumées, des menaces et des outrages envers des agents de la SNCF. Les faits remontent au 22 mai 2025, lorsqu’une violente altercation avait éclaté à la gare de Lyon, à Paris, après que des agents de la sûreté ferroviaire lui avaient demandé de museler son chien avant de monter dans un TGV. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre le comédien, notamment pour des menaces de mort.

Trois infractions reprochées à Omar Sy

La star d’Intouchables et de la série Lupin devra répondre de plusieurs infractions devant la justice. Il est notamment poursuivi pour « violences sur personne chargée de missions de service public suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours », ainsi que pour « menace de crime ou délit contre les personnes ou biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public » et « outrage à personne chargée d’une mission de service public ».

Ces qualifications pénales concernent des faits présumés commis contre des agents dans l’exercice de leurs fonctions. La première vise des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Les gestes précis reprochés à l’acteur dans le cadre de cette qualification n’ont toutefois pas été détaillés publiquement. Omar Sy demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation.

Un chien non muselé et des menaces de mort présumées

Comme nous l’avions rapporté dès le 22 mai 2025, plusieurs plaintes avaient été déposées contre Omar Sy pour des menaces de mort présumées⁠.

Ce matin-là, vers 7 heures, l’acteur se trouvait sur le quai de la gare de Lyon, à Paris, où il devait prendre un TGV en direction d’Avignon pour assister à un défilé de la maison Louis Vuitton. Il voyageait avec son chien Tato, un American Staffordshire Terrier. Des agents de la sûreté ferroviaire lui auraient demandé de museler l’animal, conformément au règlement de la SNCF.

Omar Sy aurait refusé d’obtempérer et se serait emporté contre les agents. Selon les faits rapportés à l’époque, le comédien aurait proféré des insultes et des menaces de mort à leur encontre. Des voyageurs auraient également été visés par des propos menaçants. L’altercation aurait ensuite continué à bord du train, après son départ de Paris.

La SNCF avait officiellement confirmé l’incident, évoquant « une altercation et des propos menaçants tenus par Monsieur Sy contre un de nos agents de bord ». L’entreprise ferroviaire avait également annoncé que « des poursuites seront engagées ».

Contrôlé par la police à Avignon, l’acteur avait été laissé libre

À la suite de l’altercation, les autorités avaient été prévenues afin que des policiers puissent intervenir à l’arrivée du train en gare d’Avignon. Omar Sy avait été contrôlé par les forces de l’ordre, avant d’être autorisé à poursuivre son déplacement. Il n’avait pas été placé en garde à vue.

Les agents de la SNCF concernés avaient, de leur côté, déposé plainte à Marseille. L’enquête ouverte après les faits a finalement conduit à la convocation de l’acteur devant le tribunal judiciaire de Paris, plus de dix-huit mois après l’incident.

Deux précédents incidents avec la SNCF, en 2011 et 2018

Cette affaire n’est pas le premier différend entre Omar Sy et des agents de la SNCF. En 2018, un incident avait déjà été signalé à la gare de Lyon, à Paris. L’entreprise ferroviaire avait alors évoqué des « échanges un peu vifs » entre le comédien et l’un de ses employés.

En 2011, l’acteur avait également été brièvement interpellé après une altercation avec des agents de sécurité de la SNCF, toujours dans cette même gare parisienne. Son avocat avait alors dénoncé des « faits de violence et d’abus d’autorité », contestant la manière dont son client avait été traité.

Ces deux précédents épisodes sont distincts de la procédure actuelle et ne constituent pas des condamnations pour les faits qui seront examinés le 30 novembre.

Lors de cette prochaine audience, le tribunal devra déterminer si les violences, les menaces et les outrages reprochés à Omar Sy le 22 mai 2025 sont établis. Les magistrats examineront notamment les circonstances de l’altercation et les accusations formulées par les agents de la SNCF ayant déposé plainte.