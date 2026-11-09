À la une
PEOPLE Scandales & affaires judiciaires

Omar Sy jugé le 30 novembre pour violences, menaces et outrages envers des agents SNCF

Par

4 minutes de lecture

Omar Sy jugé le 30 novembre pour violences, menaces et outrages envers des agents SNCF
Omar Sy jugé le 30 novembre pour violences, menaces et outrages envers des agents SNCF

L’acteur Omar Sy sera jugé le 30 novembre devant le tribunal judiciaire de Paris pour des violences présumées, des menaces et des outrages envers des agents de la SNCF. Les faits remontent au 22 mai 2025, lorsqu’une violente altercation avait éclaté à la gare de Lyon, à Paris, après que des agents de la sûreté ferroviaire lui avaient demandé de museler son chien avant de monter dans un TGV. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre le comédien, notamment pour des menaces de mort.

Trois infractions reprochées à Omar Sy

La star d’Intouchables et de la série Lupin devra répondre de plusieurs infractions devant la justice. Il est notamment poursuivi pour « violences sur personne chargée de missions de service public suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours », ainsi que pour « menace de crime ou délit contre les personnes ou biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public » et « outrage à personne chargée d’une mission de service public ».

Ces qualifications pénales concernent des faits présumés commis contre des agents dans l’exercice de leurs fonctions. La première vise des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Les gestes précis reprochés à l’acteur dans le cadre de cette qualification n’ont toutefois pas été détaillés publiquement. Omar Sy demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation.

Un chien non muselé et des menaces de mort présumées

Comme nous l’avions rapporté dès le 22 mai 2025, plusieurs plaintes avaient été déposées contre Omar Sy pour des menaces de mort présumées⁠.

Ce matin-là, vers 7 heures, l’acteur se trouvait sur le quai de la gare de Lyon, à Paris, où il devait prendre un TGV en direction d’Avignon pour assister à un défilé de la maison Louis Vuitton. Il voyageait avec son chien Tato, un American Staffordshire Terrier. Des agents de la sûreté ferroviaire lui auraient demandé de museler l’animal, conformément au règlement de la SNCF.

Omar Sy aurait refusé d’obtempérer et se serait emporté contre les agents. Selon les faits rapportés à l’époque, le comédien aurait proféré des insultes et des menaces de mort à leur encontre. Des voyageurs auraient également été visés par des propos menaçants. L’altercation aurait ensuite continué à bord du train, après son départ de Paris.

La SNCF avait officiellement confirmé l’incident, évoquant « une altercation et des propos menaçants tenus par Monsieur Sy contre un de nos agents de bord ». L’entreprise ferroviaire avait également annoncé que « des poursuites seront engagées ».

Contrôlé par la police à Avignon, l’acteur avait été laissé libre

À la suite de l’altercation, les autorités avaient été prévenues afin que des policiers puissent intervenir à l’arrivée du train en gare d’Avignon. Omar Sy avait été contrôlé par les forces de l’ordre, avant d’être autorisé à poursuivre son déplacement. Il n’avait pas été placé en garde à vue.

Les agents de la SNCF concernés avaient, de leur côté, déposé plainte à Marseille. L’enquête ouverte après les faits a finalement conduit à la convocation de l’acteur devant le tribunal judiciaire de Paris, plus de dix-huit mois après l’incident.

Deux précédents incidents avec la SNCF, en 2011 et 2018

Cette affaire n’est pas le premier différend entre Omar Sy et des agents de la SNCF. En 2018, un incident avait déjà été signalé à la gare de Lyon, à Paris. L’entreprise ferroviaire avait alors évoqué des « échanges un peu vifs » entre le comédien et l’un de ses employés.

En 2011, l’acteur avait également été brièvement interpellé après une altercation avec des agents de sécurité de la SNCF, toujours dans cette même gare parisienne. Son avocat avait alors dénoncé des « faits de violence et d’abus d’autorité », contestant la manière dont son client avait été traité.

Ces deux précédents épisodes sont distincts de la procédure actuelle et ne constituent pas des condamnations pour les faits qui seront examinés le 30 novembre.

Lors de cette prochaine audience, le tribunal devra déterminer si les violences, les menaces et les outrages reprochés à Omar Sy le 22 mai 2025 sont établis. Les magistrats examineront notamment les circonstances de l’altercation et les accusations formulées par les agents de la SNCF ayant déposé plainte.

Partager cet article

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de Scandales & affaires judiciaires

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une