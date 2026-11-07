Russell Brand condamné pour viol, le Premier ministre britannique veut changer la loi pour mieux protéger les victimes

Le Premier ministre britannique Andy Burnham annonce des réformes potentielles pour renforcer la protection des victimes de viol, suite à la condamnation de Russell Brand pour viol et agressions sexuelles. Il souhaite revisiter les pratiques des procès afin d'éliminer les préjugés et encourager davantage de femmes à signaler les violences sexuelles.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé vouloir examiner les conditions dans lesquelles se déroulent les procès pour viol au Royaume-Uni, après la condamnation de Russell Brand pour viol⁠ et trois agressions sexuelles. Le chef du gouvernement souhaite renforcer la protection des victimes devant les tribunaux et empêcher qu’elles aient le sentiment d’être elles-mêmes jugées lorsqu’elles dénoncent des violences sexuelles.

Andy Burnham veut empêcher que les victimes se retrouvent « sur le banc des accusés »

Interrogé sur Times Radio, Andy Burnham a estimé que la justice britannique devait revoir certaines pratiques dans les procès pour viol. Le Premier ministre a notamment évoqué la manière dont les plaignantes sont interrogées et dont leur comportement peut être examiné devant les jurés : « Je pense que nous devons constamment examiner la manière dont les procès pour viol sont conduits, afin de nous assurer qu’ils ne donnent pas aux femmes le sentiment que ce sont elles qui sont jugées, comme certaines en ont fait l’expérience par le passé. »

Le dirigeant travailliste a indiqué qu’il étudierait attentivement les circonstances du procès de Russell Brand et les propositions formulées par le chef de la police métropolitaine de Londres, Mark Rowley. Interrogé sur une éventuelle modification de la législation, il n’a écarté aucune possibilité : « Je n’exclus absolument rien, bien sûr que non. Je vais étudier très attentivement ce qui s’est passé dans cette affaire. »

Andy Burnham a également insisté sur la nécessité d’encourager davantage de femmes à signaler les violences sexuelles et d’améliorer les résultats judiciaires : « Nous devons encourager davantage de femmes à dénoncer les viols. Nous devons augmenter le taux de condamnation. Il s’est amélioré, mais pas suffisamment. Nous devons faire davantage pour soutenir les victimes d’agressions sexuelles et de viols, et nous le ferons. »

Des instructions obligatoires aux jurés pour combattre les préjugés sur le viol

Parmi les mesures proposées figure un renforcement des explications données aux jurés sur les idées reçues concernant le viol et les réactions des victimes. L’objectif est notamment d’éviter que les jurés considèrent qu’une victime aurait nécessairement dû se défendre physiquement, porter plainte immédiatement ou adopter un comportement particulier après une agression.

Le chef de la Metropolitan Police, Mark Rowley, a demandé que des mesures soient prises pour combattre ces préjugés. Il a également dénoncé certains commentaires entourant le procès de Russell Brand, estimant qu’ils se rapprochaient dangereusement d’une mise en cause des victimes.

Le gouvernement britannique pourrait ainsi envisager des modifications des règles applicables aux procès pour viol. Aucune mesure législative précise n’a toutefois encore été annoncée.

Russell Brand reconnu coupable de viol et de trois agressions sexuelles

Ce jeudi, Russell Brand, 51 ans, a été reconnu coupable d’un viol et de trois agressions sexuelles par un jury de la cour criminelle de Southwark, à Londres. Les faits retenus contre lui ont été commis entre 2004 et 2009, alors que l’humoriste connaissait une ascension dans les médias britanniques et au cinéma.

L’ancien mari de la chanteuse Katy Perry a notamment été reconnu coupable d’avoir violé une jeune femme rencontrée après un spectacle en 2009. Les trois autres condamnations concernent des agressions sexuelles commises contre des femmes dans des contextes professionnels ou lors de rencontres privées.

Au cours des quatre semaines de procès, Russell Brand a contesté les accusations et affirmé n’avoir jamais eu de relations sexuelles non consenties. Le jury l’a acquitté de deux autres accusations de viol et d’une tentative d’agression sexuelle.

À l’annonce du verdict, le juge Joel Bennathan a refusé sa remise en liberté sous caution et ordonné son placement en détention. La peine doit être prononcée lundi 9 novembre. L’humoriste risque une longue peine de prison.

Deux autres accusations de viol toujours examinées par la police

La condamnation de Russell Brand n’a pas mis fin aux investigations le concernant. La police métropolitaine de Londres poursuit l’examen de deux autres accusations de viol formulées contre l’acteur. Les enquêteurs ont indiqué que de nouvelles victimes présumées pourraient également se manifester après le verdict.

L’enquête a mobilisé plus de 100 témoins, donné lieu à plus de 400 dépositions et nécessité l’examen de plus de 1.400 documents. Les policiers ont également étudié plusieurs centaines d’heures d’émissions, d’interviews et de spectacles de Russell Brand afin de reconstituer les faits et de confronter ses déclarations aux témoignages recueillis.

Andy Burnham a qualifié les crimes commis par l’humoriste d’« horrifiants » et salué le fait que justice ait été rendue aux victimes. Le Premier ministre a également été interrogé sur son soutien public à Russell Brand en 2014, lorsqu’il avait défendu l’humoriste face à des critiques concernant ses prises de position politiques. Il a assuré qu’à l’époque, il ignorait totalement l’étendue de ses agissements.

Le gouvernement britannique entend désormais examiner les propositions destinées à mieux protéger les victimes de violences sexuelles pendant les procès. Andy Burnham a réaffirmé que cette démarche faisait partie de la politique gouvernementale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.