«Je ne vais pas parler de leurs cou*lles!» Sophie Marceau tacle Julien Clerc et Alain Souchon, qui chantaient ses seins

Sophie Marceau dénonce sur le plateau de Clique les références à son corps dans les chansons de Julien Clerc et Alain Souchon, qu'elle considère comme une atteinte à son intimité. Malgré ses protestations d'époque, elle affirme qu'aucune considération n'a été accordée à son droit d'image. Ces réflexions soulignent la banalisation du corps féminin dans la culture populaire.

Sophie Marceau n’a toujours pas digéré les chansons dans lesquelles Julien Clerc et Alain Souchon évoquaient sa poitrine. Invitée de Clique sur Canal+ ce lundi, l’actrice a vivement dénoncé les paroles des deux chanteurs, qui avaient utilisé son nom dans leurs titres à la fin des années 1990. Près de trente ans plus tard, elle considère toujours ces références à son anatomie comme une atteinte à son intimité.

Deux chansons qui parlent ouvertement de ses seins

Tout commence en 1997. Julien Clerc sort Assez… assez…, une chanson écrite par David McNeil dans laquelle il évoque les seins de Sophie Marceau. Le titre provoque immédiatement la colère de l’actrice, qui n’avait évidemment pas été consultée avant la publication du morceau.

Deux ans plus tard, en 1999, Alain Souchon reprend cette référence dans Au ras des pâquerettes. Là encore, la poitrine de Sophie Marceau est explicitement mentionnée dans les paroles.

Sur le plateau de Clique, Mouloud Achour est revenu sur ces deux chansons en évoquant la manière dont la comédienne avait été présentée comme un objet de désir au cours de sa carrière. L’animateur lui a notamment fait écouter un extrait du titre d’Alain Souchon.

D’abord amusée en réentendant la chanson, Sophie Marceau a rapidement changé de ton. L’actrice de 60 ans a rappelé combien elle avait mal vécu cette exposition publique de son corps, décidée sans son accord.

« On s’appropriait le corps des femmes comme on commande une glace »

Sophie Marceau a dénoncé les habitudes d’une époque où la célébrité d’une actrice semblait autoriser toutes les remarques sur son physique : « On vous mettait à nu sans vous demander votre avis. Je trouve ça insupportable. »

L’actrice a ensuite répondu beaucoup plus crûment aux deux chanteurs, en rappelant qu’elle n’avait jamais cherché à exposer son anatomie : « Ça va, je ne les montre pas mes seins, ils sont là, derrière mon pull. Je ne vais pas parler des couilles du mec ! Cela ne me viendrait même pas à l’esprit. »

Pour Sophie Marceau, ces chansons ne relevaient pas simplement de l’humour ou d’un hommage maladroit. Elle estime qu’elles participaient à une banalisation des commentaires sur le corps féminin, indépendamment de la volonté des principales intéressées.

Sophie Marceau avait déjà protesté auprès des chanteurs

La comédienne a également révélé qu’elle n’avait pas attendu près de trente ans pour faire connaître son mécontentement. À l’époque, elle avait directement exprimé sa désapprobation aux intéressés, sans avoir le sentiment d’être entendue.

Sa réaction avait même été accueillie avec agacement. Sophie Marceau a expliqué qu’on lui avait reproché de ne pas savoir prendre ces références avec humour, alors qu’elle considérait simplement que son corps ne devait pas devenir un sujet de chanson sans son consentement.

Cette polémique avait particulièrement marqué sa relation avec Julien Clerc. En mai 2025, le chanteur était lui-même revenu sur cette affaire lors d’un entretien avec Jean-Luc Reichmann. Il avait reconnu que Sophie Marceau avait mal vécu les paroles de Assez… assez… et qu’elle avait défendu son droit à disposer de son image et de son corps.

Julien Clerc avait alors admis que la comédienne avait eu raison de s’offusquer et exprimé son souhait de lui présenter ses excuses.

« On était des faire-valoir » : l’actrice dénonce aussi le cinéma des années 1980 et 1990

Au-delà de Julien Clerc et d’Alain Souchon, Sophie Marceau a profité de son passage dans Clique pour dénoncer la manière dont les actrices étaient considérées dans le cinéma français.

Révélée à seulement 13 ans dans La Boum, en 1980, la comédienne a grandi sous les projecteurs. Très tôt, son apparence physique et son statut d’icône glamour ont pris une place considérable dans les commentaires qui accompagnaient sa carrière.

Elle estime que cette attention portée à son corps se retrouvait également dans les propositions de rôles qui lui étaient faites. Les qualités artistiques des actrices passaient parfois après leur apparence et leur capacité à apporter une dimension sexuelle à un film : « Nous, les femmes, les actrices, ce qui les intéressait, ce n’était ni notre humour ni notre intelligence. »

Sophie Marceau a expliqué que certaines propositions de scènes lui semblaient dépourvues de justification dans les scénarios. Elle avait parfois le sentiment qu’une actrice était simplement appelée à l’écran pour apporter une présence féminine ou une touche de sensualité.

Ces déclarations prolongent ses récentes confidences sur ses rapports difficiles avec Gérard Depardieu, notamment sur le tournage de Police, réalisé par Maurice Pialat en 1985.

Une nouvelle prise de parole à l’occasion de la sortie de son livre

Sophie Marceau était invitée de Mouloud Achour à l’occasion de la publication de Warszawa, son livre autobiographique paru le 29 octobre aux éditions Seghers.

L’actrice y revient notamment sur son parcours personnel, son enfance, ses souvenirs et son rapport à la célébrité. Son passage sur Canal+ lui a permis d’évoquer plusieurs épisodes de sa carrière, dont cette polémique avec Julien Clerc et Alain Souchon.

Près de 30 ans après les deux chansons, Sophie Marceau maintient sa position : ni sa célébrité ni son statut de sex-symbol ne donnaient aux artistes le droit de disposer librement de son corps dans leurs textes.